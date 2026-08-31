Der Mietvertrag läuft noch, doch der Vermieter plant bereits die Renovierung für den nächsten Bewohner. Müssen Handwerker dann schon während der Kündigungsfrist in die Wohnung? Die Rechtslage ist grundsätzlich klar.

Nach der Kündigung einer Mietwohnung: Einen Überblick verschaffen, ist okay. Schon mit den Arbeiten loslegen hingegen nicht. Kai Remmers/dpa-tmn

Die Mietwohnung ist gekündigt, bis zum Auszug sind aber noch einige Wochen Zeit. Will der Vermieter die Wohnung anschließend renovieren, kann er schon während der laufenden Kündigungsfrist Vorbereitungen treffen.

Das bedeutet auch: Mieterinnen und Mieter müssen Handwerkern oder Sachverständigen unter bestimmten Voraussetzungen Zutritt zur Wohnung ermöglichen.

Handwerker vor dem Auszug: Vermieter darf Renovierung vorbereiten

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„Der Vermieter oder die Vermieterin darf sich bereits während der Kündigungsfrist auf die Zeit nach dem Auszug vorbereiten“, sagt Inka-Marie Storm, Chefjustiziarin beim Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland.

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Dazu gehört auch, dass Handwerker oder Sachverständige die Wohnung betreten dürfen. Sie können sich dort ein Bild vom Umfang notwendiger Renovierungs-, Sanierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen machen und entsprechende Angebote erstellen.

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Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein

Unbegrenzt und ohne Vorankündigung müssen Mieter den Zutritt allerdings nicht ermöglichen. „Voraussetzung ist hier ein berechtigter Anlass sowie eine rechtzeitige Ankündigung“, erklärt Storm.

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Eine gesetzlich festgelegte Frist für die Ankündigung gibt es nicht. Bei solchen planbaren Terminen werden in der Praxis aber zwei Wochen Vorlauf als angemessen angesehen.

Dabei muss der Vermieter auf berechtigte Belange der Mietpartei Rücksicht nehmen. Umgekehrt sind Mieterinnen und Mieter verpflichtet, eine Besichtigung innerhalb angemessener Zeiten zu ermöglichen. (dpa/mp)