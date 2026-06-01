Weiße Fliegen auf Pflanzen: So werden Sie die Schädlinge wieder los

Winzig, weiß – und ziemlich lästig: Weiße Fliegen saugen Pflanzen aus und vermehren sich schnell. Was gegen die Schädlinge hilft und wann Chemie wirklich nötig ist.

Sie sitzen oft versteckt an der Unterseite der Blätter. Berührt man die Pflanze, steigt plötzlich eine kleine weiße Wolke auf: Weiße Fliegen sind im Garten, auf dem Balkon und im Gewächshaus ein bekanntes Problem. Trotz ihres Namens sind sie eigentlich keine echten Fliegen. Weiße Fliegen gehören zu den Mottenschildläusen. Sie saugen Pflanzensaft – und können dadurch Gemüse, Kräuter und Zierpflanzen deutlich schwächen.

Weiße Fliegen bekämpfen: Was sind das überhaupt für Tiere?

Weiße Fliegen sind kleine, helle Insekten. Sie werden nur wenige Millimeter groß und sitzen meist in Gruppen auf der Blattunterseite. Dort legen sie auch ihre Eier ab. Aus ihnen entwickeln sich Larven, die ebenfalls an der Pflanze saugen. Besonders wohl fühlen sich Weiße Fliegen bei Wärme, geschützter Lage und dichter Bepflanzung.

Häufig betroffen sind zum Beispiel Tomaten, Gurken, Kohl, Paprika, Hibiskus, Fuchsien oder Weihnachtssterne. Im Gewächshaus können sich die Schädlinge besonders schnell ausbreiten, denn dort ist es schön warm und die Luft steht häufig.

Warum Weiße Fliegen Pflanzen schaden

Das Problem ist ihr Appetit. Weiße Fliegen stechen Blätter an und saugen Pflanzensaft. Dadurch werden die Pflanzen geschwächt. Blätter können gelb werden, sich einrollen, vertrocknen oder abfallen. Bei starkem Befall wächst die Pflanze schlechter.

Dazu kommt: Weiße Fliegen scheiden klebrigen Honigtau aus. Auf diesem Belag können sich Rußtaupilze ansiedeln. Die Blätter sehen dann schwarz verschmutzt aus – und die Pflanze kann weniger gut Photosynthese betreiben.

So erkennt man den Befall

Ein typisches Zeichen: Beim Schütteln oder Berühren der Pflanze fliegen viele kleine weiße Insekten auf. Wer genauer hinschaut, sollte die Blattunterseiten kontrollieren. Dort sitzen erwachsene Tiere, Eier und Larven. Auch klebrige Blätter oder dunkle Beläge können auf Weiße Fliegen hindeuten.

Wichtig ist, früh zu reagieren. Je kleiner der Befall, desto leichter lässt er sich eindämmen.

Weiße Fliegen bekämpfen: absammeln, abduschen, zurückschneiden

Bei leichtem Befall hilft oft schon ein gründlicher erster Schritt. Befallene Blätter können entfernt werden, wenn die Pflanze das verträgt. Zimmer- und Kübelpflanzen lassen sich vorsichtig abduschen. Dabei vor allem die Blattunterseiten nicht vergessen. Die Erde sollte möglichst abgedeckt werden, damit keine Tiere oder Eier hineingespült werden.

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Stark befallene Pflanzenteile gehören nicht auf den Kompost. Sie sollten über den Hausmüll entsorgt werden, damit sich die Schädlinge nicht weiter verbreiten.

Gelbtafeln zeigen, wie stark der Befall ist

Gelbtafeln können helfen, erwachsene Weiße Fliegen abzufangen. Die Tiere werden von der Farbe angezogen und bleiben am Leim kleben. Ganz lösen Gelbtafeln das Problem meist nicht. Eier und Larven sitzen weiter an der Pflanze. Sinnvoll sind sie aber, um den Befall früh zu erkennen und die Entwicklung im Blick zu behalten.

Im Freien sollte man Gelbtafeln vorsichtig einsetzen. Auch nützliche Insekten können daran hängen bleiben.

Gelbkarten zeigen Schädlingsbefall an. picture alliance / Zoonar | Dmitrii Marchenko Gelbkarten zeigen Schädlingsbefall an.

Weiße Fliegen bekämpfen: Diese biologischen Mittel helfen

Biologisch lässt sich gegen Weiße Fliegen einiges tun. Im Gewächshaus oder Wintergarten kommen Nützlinge infrage.

Besonders bekannt ist die Schlupfwespe Encarsia formosa. Sie parasitiert Larven der Weißen Fliege und wird im professionellen Gartenbau sowie im Hobbybereich eingesetzt. Fachstellen nennen sie als wichtigen Nützling gegen Weiße Fliegen unter Glas.

Auch andere Nützlinge können helfen, je nach Art der Weißen Fliege und Einsatzort. Dazu zählen etwa Raubwanzen oder Raubmilben. Wichtig: Nützlinge wirken am besten früh im Befall und bei passenden Temperaturen.

Weiße Fliegen bekämpfen: Hausmittel nur vorsichtig einsetzen

Manche Hobbygärtner nutzen auch Spritzungen mit Schmierseife oder Rapsölpräparaten. Solche Mittel können gegen weichhäutige Schädlinge wirken, wenn sie die Tiere direkt treffen. Doch nicht jede Pflanze verträgt Öl- oder Seifenlösungen. Blätter können fleckig werden oder verbrennen, besonders bei Sonne. Deshalb immer erst an wenigen Blättern testen und nicht in praller Sonne sprühen.

Auch regelmäßiges Lüften im Gewächshaus hilft. Weiße Fliegen mögen warme, geschützte und stehende Luft. Kräftige, nicht zu dicht stehende Pflanzen sind weniger anfällig.

Weiße Fliegen bekämpfen: Wann chemische Mittel infrage kommen

Chemische Pflanzenschutzmittel sollten im Haus- und Kleingarten nur die letzte Wahl sein. Vorher sollten mechanische und biologische Maßnahmen ausgeschöpft werden.

Wer ein Mittel kauft, muss darauf achten, dass es ausdrücklich für den Haus- und Kleingarten zugelassen ist – und für die betroffene Pflanze sowie den Schädling passt. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit weist darauf hin, dass Pflanzenschutzmittel für Haus und Kleingarten dem Selbstbedienungsverbot unterliegen und Käuferinnen und Käufer vor dem Kauf beraten werden sollen.

Wichtig ist außerdem die Gebrauchsanweisung. Dosierung, Wartezeiten bei essbaren Pflanzen, Schutzkleidung und Hinweise zum Schutz von Bienen und Gewässern müssen eingehalten werden.

Chemie nicht im Blindflug verteilen

Nicht jedes Insektenspray ist für Gemüse, Kräuter oder Zimmerpflanzen geeignet. Manche Mittel dürfen nur an Zierpflanzen angewendet werden. Andere sind für bestimmte Kulturen oder Einsatzorte nicht zugelassen.

Auch wichtig: Weiße Fliegen können gegen Wirkstoffe unempfindlicher werden, wenn immer wieder falsch oder zu häufig gespritzt wird. Deshalb sollte man sich im Fachhandel beraten lassen und gezielt nach nicht-chemischen Alternativen fragen.

Auf versiegelten Flächen, Wegen oder Terrassen dürfen Pflanzenschutzmittel nicht einfach ausgebracht werden. Für Privatgärten gelten Schutzvorschriften; zugelassene Mittel dürfen nur entsprechend der erlaubten Anwendung genutzt werden.

So beugen Sie neuem Befall vor

Neue Pflanzen sollten vor dem Einräumen oder Einpflanzen kontrolliert werden. Besonders die Blattunterseiten sind wichtig.

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Im Gewächshaus hilft regelmäßiges Lüften. Pflanzen sollten nicht zu eng stehen. Wer früh Gelbtafeln aufhängt und die Blätter regelmäßig prüft, erkennt einen Befall schneller.

Bei wiederkehrenden Problemen lohnt sich der Einsatz von Nützlingen. Gerade unter Glas kann das die schonendere Lösung sein – bevor die Weiße Fliege zur Plage wird.