Hamburg

Wegen Niedrigwasser: In diesen Bundesländern dürfen Lkw jetzt auch sonntags fahren

Ein Frachtkahn fährt auf einem Kanal der Schleuse Rothensee unter einer Brücke der Autobahn A2 hindurch und an trockenem Grasland vorbei. Derzeit führt die Elbe Niedrigwasser (Archivbild). Klaus-Dietmar Gabbert

Niedrigwasser legt bundesweit die Schifffahrt lahm. In welchen Bundesländern dürfen Lkw jetzt auch sonntags transportieren und welche regionalen Unterschiede gibt es?