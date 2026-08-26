Wegwerfen war gestern: Die weiße bis hellgrüne Schicht der Wassermelone bringt Ballaststoffe und Vitamine auf den Teller. Welche Rezepte das Beste aus dem Rand herausholen, erklären Ernährungsprofis.

Auch im Wok macht sich der Wassermelonen-Rand gut: In feine Stifte geschnitten wird er mit Möhren, Zwiebeln und Gewürzen kurz angebraten. MOPO / ChatGPT

Ob in Scheiben geschnitten oder ausgelöffelt: Wer das süße rote Fruchtfleisch einer Wassermelone verputzt hat, wirft den Rest der harten Schale normalerweise weg. Dabei lässt sich aus dem verschmähten Rand noch etwas Aromatisches zaubern.

Denn die hellgrüne Schicht zwischen grüner Außenschale und rotem Fruchtfleisch ist essbar und zum Wegwerfen viel zu schade, finden die Küchenprofis vom Bundeszentrum für Ernährung (BZfE). Sie stellen Ideen vor, wie die scheinbar aromafreie Schicht auf Tellern oder in Schüsseln landet.

In der Küche lässt sich der hellgrüne Rand etwa in Säften und Smoothies, als Salatzutat, in Pfannengerichten, süß-sauer eingelegt als Pickles oder eingekocht als Chutney verwenden, zählen die Ernährungsexperten auf.

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Vor der Verarbeitung sollte die Melone dazu gründlich gewaschen werden. Anschließend wird die äußere, dunkelgrüne Schale dünn abgeschnitten oder wie eine Gurke geschält. Verwendet wird die darunterliegende weißliche bis hellgrüne Schicht, die im Vergleich zum roten Fruchtfleisch fester ist und eher neutral schmeckt. Was man nicht erwartet: Sie ist sogar wertvoll, enthält unter anderem Ballaststoffe, Vitamin C, B-Vitamine und Kalium.

Als Streifen oder Würfel im Salat

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Für einen Salat wird die hellgrüne Schicht in feine Streifen geschnitten oder gewürfelt. Wenn noch etwas rotes Fruchtfleisch an der Schicht ist, umso besser. Weitere Zutaten wie Frühlingszwiebeln, Möhren, Salatgurke und Radieschen ergänzen die Melonenrandreste.

Aus dem hellgrünen Rand der Wassermelone lässt sich ein frischer Salat zubereiten – etwa mit Gurke, Möhre, Radieschen, Frühlingszwiebeln, Minze und Erdnüssen. MOPO / ChatGPT

Damit daraus ein kompletter Salat wird, fehlt nur noch das passende Dressing: Das wird aus Olivenöl, Zitronensaft, etwas Chili, Salz und Pfeffer zusammengerührt und je nach individuellem Geschmack mit gerösteten Erdnüssen und frischer Minze aufgepeppt.

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Als hellgrüne Stifte im Wok-Gericht

Auch für ein Wok-Gericht eignet sich die hellgrüne Schicht, so das BZfE. Dafür kann sie in Stifte geschnitten und kurz in etwas Sesamöl mit Möhren und Zwiebeln angebraten werden. Dann werden Sojasauce, etwas Honig, Knoblauch und Ingwer hinzugefügt und alles kurz weitergebraten. Mit frischen Kräutern wie Koriander wird das Ganze garniert und sofort serviert.

Auch im Wok macht sich der Wassermelonen-Rand gut: In feine Stifte geschnitten wird er mit Möhren, Zwiebeln und Gewürzen kurz angebraten. MOPO / ChatGPT

Süß-sauer eingelegt - als Pickles

Für süß-sauer eingelegte Pickles wird die hellgrüne Schicht in kleine Würfel geschnitten. Sie landen in einem Sud aus Essig, Wasser, Salz und etwas Zucker und ziehen darin rund zwanzig Minuten bei geringer Hitze. Mit Zitronenscheiben und Gewürzen wie Senfkörner, Wachholderbeeren, Sternanis oder Nelken kann der Geschmack variiert werden. Die Pickles sind fertig, wenn die Würfel leicht durchsichtig sind. Zum Einsatz kommen sie als Beilage zu Brot, Käse, Gegrilltem oder Salat.

Süß-sauer eingelegt wird der helle Rand der Wassermelone zu aromatischen Pickles – verfeinert etwa mit Zitrone und Gewürzen. MOPO / ChatGPT

Zum Chutney einkochen

Alternativ schlägt das BZfE vor, die hellgrüne Melonenschicht zu einem Chutney einzukochen. So geht's:

Schalotten und Ingwer in etwas Öl andünsten, gewürfelte Melonenstücke hinzugeben und mit Orangensaft ablöschen. Mit Apfelessig, Senfkörnern und etwas Zucker würzen und unter Rühren einkochen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Kochend heiß in saubere Gläser gefüllt, lässt sich das Chutney gut auf Vorrat zubereiten.

Eingekocht mit Schalotten, Ingwer, Orangensaft und Essig wird aus Wassermelonen-Rand ein fruchtig-würziges Chutney. MOPO / ChatGPT

Das Chutney passt prima zu Käse, Currys, Burgern und Sandwiches. Wer die hellgrüne Schicht der Melone mitverwendet, vermeidet so nicht nur Lebensmittelabfälle, sondern bringt auch kulinarische Abwechslung in die Küche. (dpa/mp)