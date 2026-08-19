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Wassermelone entkernen: Funktioniert dieser virale Schnitt-Trick wirklich?

Hände schneiden eine gestreifte Wassermelone mit einem gelben Küchenmesser auf einem Brett auf.
Mit der richtigen Schnitttechnik soll sich eine Wassermelone ganz einfach von Kernen und Samenschalen befreien lassen.

Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Im Sommer ist eine saftige Wassermelone eine willkommene Erfrischung. Manche stören sich beim Essen allerdings an den schwarzen Kernen oder den weißen Samenschalen. Lässt sich die Wassermelone mit einem einfachen Trick davon befreien?

TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks. Für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So sollen sich die Kerne oder Samenschalen einer Wassermelone mit der richtigen Schnitttechnik besonders einfach entfernen lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp zum Schneiden einer Wassermelone in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Die perfekte Schnitttechnik?

Um die Wassermelone zu entkernen, soll man so vorgehen:

  • Zunächst die beiden Enden der Wassermelone mit einem großen Messer knapp abschneiden.

  • Anschließend die Frucht halbieren und eine Hälfte mit der größeren Schnittfläche nach unten auf ein Brett legen.

  • Nun die Melone rundherum in regelmäßigem Abstand (etwa vier bis fünf Zentimeter) jeweils etwa zwei Zentimeter tief einschneiden, so dass gleich große Stücke entstehen.

  • Die einzelnen Stücke nacheinander mit den Fingern herausbrechen.

  • Jetzt liegen die Kerne und weißen Samenschalen des Stücks offen und lassen sich mit einem Löffel aus dem Fruchtfleisch kratzen.

Hände schneiden die Enden einer Wassermelone auf einem Schneidebrett ab.
Schritt 1: Die Enden abschneiden und dann die Melone halbieren.
Hände schneiden eine halbierte Wassermelone auf einem Schneidebrett ein.
Schritt 2: Die Schale der halbierten Melone zwei Zentimeter einschneiden.
Hand bricht angeschnittene Wassermelonensegmente auf einem weißen Brett heraus.
Schritt 3: Die angeschnittenen Segmente herausbrechen.
Hände schaben mit einem Löffel Kerne aus einem Stück Wassermelone.
Schritt 4: Mit einem Löffel die Kerne herausschaben.
Entkernte Wassermelonenstücke liegen auf einem Teller; daneben steht eine halbierte Wassermelone.
Fazit: Die Samenschalen der Kerne sind zwar entfernt, die Wassermelonenstücke aber nicht wirklich ansehnlich.

Fazit: Die Kerne oder Samenschalen lassen sich auf diese Weise zwar relativ einfach entfernen, besonders ansehnlich sind die so zugeschnittenen Wassermelonenstücke aber nicht. Wer Wert auf eine schöne Optik legt, sollte die Wassermelone lieber auf herkömmliche Weise aufschneiden.

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Tipp: Das übrige Fruchtfleisch muss nicht im Müll landen. Es lässt sich beispielsweise pürieren und zu einem erfrischenden Smoothie oder einer Wassermelonenlimonade verarbeiten. (dpa/mp)

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