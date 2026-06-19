Planschen, schwimmen, toben: Für Kinder gehört Wasser zum Sommer dazu. Doch nach einem Badeunfall sollten Eltern genau hinschauen – bestimmte Symptome sind ein Warnsignal.

Nochmal gut gegangen? Trotzdem sollten Eltern ihr Kind nach einem Badeunfall genau beobachten und bei bestimmten Anzeichen mit ihm zum Arzt gehen. Annette Riedl/picture alliance/dpa

Im Sommer gibt es für viele Kinder kaum etwas Schöneres als Wasser. Rein ins Becken, an den See oder ins Freibad. Doch der Spaß kann schnell kippen.

Etwa dann, wenn ein Kind beim Baden Wasser schluckt oder aus dem Wasser gerettet werden muss. Für Eltern ist dann nicht immer leicht einzuschätzen, wie ernst die Lage ist.

Bei Atemstillstand sofort 112 rufen

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Das Wichtigste zuerst: Ist ein Kind nach einem Badeunfall bewusstlos und atmet nicht mehr, muss sofort gehandelt werden. Dann gilt: Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen und den Notruf 112 wählen.

Doch auch wenn ein Kind ansprechbar ist, sollten Eltern aufmerksam bleiben. Denn nach einem Badeunfall können Beschwerden auftreten, die medizinisch abgeklärt werden müssen.

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Wasser geschluckt beim Baden: Diese Faustregel hilft Eltern

Der Kindernotfalldienst des Universitätsklinikums Bonn nennt dafür eine Faustregel: Hat ein Kind beim Schwimmen Wasser geschluckt und sind die Symptome danach schwerwiegender als beim Verschlucken eines Getränks, sollte medizinische Hilfe gesucht werden.

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Ein Arztbesuch ist laut Kindernotfall Bonn nötig, wenn das Kind anhaltend hustet. Auch schnelle oder angestrengte Atmung sind Warnzeichen.

Weitere Symptome sind Erbrechen und psychische Auffälligkeiten. In solchen Fällen sollten Eltern nicht abwarten, sondern ihr Kind ärztlich untersuchen lassen.

Wasser geschluckt beim Baden: Nach Rettung aus dem Wasser ins Krankenhaus

Besonders ernst ist die Lage, wenn ein Kind von einer anderen Person aus dem Wasser gerettet wurde. Dann muss es laut Till Dresbach im Krankenhaus überwacht werden. Dresbach ist ärztlicher Leiter von Kindernotfall Bonn.

„Alle Kinder, die durch eine weitere Person aus dem Wasser gerettet wurden, müssen natürlich im Krankenhaus überwacht werden“, sagt er.

Der Grund: Oft lässt sich nur schwer einschätzen, wie lange ein Kind unter Wasser war. Auch verdeckte Komplikationen können möglich sein.

Wie gefährlich ist sekundäres Ertrinken?

Viele Eltern haben schon Warnungen vor sogenanntem sekundärem Ertrinken gehört. Gemeint ist die Sorge, dass Tage oder Wochen nach einem Badeunfall plötzlich schwere Komplikationen auftreten – im schlimmsten Fall mit Todesfolge.

Till Dresbach hält dieses Szenario für unwahrscheinlich. „Die Sorge davor, dass man durch verschlucktes Wasser im Nachhinein größere Probleme kriegt, ist meist unbegründet“, sagt der pädiatrische Intensivmediziner.

Er selbst habe so etwas noch nicht beobachtet. In seltenen Fällen könne es zwar zu einer Lungenentzündung kommen. Frühe Anzeichen wie Fieber und Husten seien dann aber nicht zu übersehen. (dpa/mp)



