Sirenen, Warn-Apps, Radio und Handy: Beim bundesweiten Warntag werden am 10. September zahlreiche Warnsysteme getestet. Damit das Smartphone um 11 Uhr tatsächlich Alarm schlägt, sollten Nutzer einige Voraussetzungen kennen.

Der bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen. Er dient der Erprobung der Warnsysteme. Britta Pedersen/dpa/dpa-tmn

Am 10. September wird es bundesweit laut. Ab 11 Uhr werden beim Warntag unter anderem Radio, Fernsehen, Internetseiten, Social Media, digitale Anzeigetafeln, Lautsprecherwagen und Sirenen getestet.

Auch Smartphones gehören zu den wichtigsten Warnkanälen. Wenn alles funktioniert, vibriert das Handy, der Bildschirm blinkt und ein lauter Signalton ertönt – selbst dann, wenn das Gerät stummgeschaltet ist.

Warntag am 10. September: So funktioniert Cell Broadcast

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Eine der wichtigsten Möglichkeiten, Warnungen aufs Handy zu bekommen, ist Cell Broadcast. Dabei wird die Warnmeldung direkt an Smartphones in einer bestimmten Funkzelle geschickt.

Eine App oder Registrierung ist dafür nicht nötig. Damit die Warnung automatisch ankommt, müssen allerdings einige Voraussetzungen erfüllt sein.

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Das Handy muss eingeschaltet sein und darf sich nicht im Flugmodus befinden. Außerdem braucht es ein kompatibles Betriebssystem: mindestens Android 11 oder iOS 16.1. Ältere Geräte mit inkompatiblem Betriebssystem können Warnungen per Cell Broadcast nicht empfangen.

Warn-Apps sind eine Alternative

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Wer ein älteres Gerät nutzt, kann stattdessen auf Warn-Apps zurückgreifen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) nennt etwa die amtliche Warn-App NINA.

Alternativ können auch Katwarn oder Biwapp genutzt werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass Benachrichtigungen aktiviert und die gewünschten Standorte abonniert sind.

Warntag am 10. September: Erstmals Entwarnung aufs Handy

Neu ist in diesem Jahr, dass erstmals auch die Entwarnung per Cell Broadcast verschickt wird. Sie soll um 11.45 Uhr erfolgen.

Damit diese Nachricht tatsächlich auf dem Smartphone ankommt, empfiehlt das BBK, auch die niedrigste Warnstufe 3 zu aktivieren.

Ob alle Meldungsarten freigeschaltet sind, lässt sich in den Einstellungen prüfen. Bei Android findet sich der entsprechende Bereich unter „Cell Broadcast/Notfallbenachrichtigungen“, bei iPhones unter „Offizielle Warnmeldungen“.

Warntag am 10. September: Warnsignal kann Menschen und Tiere erschrecken

Die lauten Signaltöne und Sirenen können überraschend kommen. Das BBK empfiehlt deshalb, Angehörige vorher über den Warntag zu informieren.

Das gilt insbesondere für ältere Menschen sowie für Personen mit Kriegserfahrung oder Fluchtgeschichten.

Auch Haustiere können sich vor dem plötzlichen Alarm erschrecken. Sie sollten deshalb kurz vor 11 Uhr möglichst in einen geschlossenen Raum gebracht werden – mit genügend Abstand zum Handy.

Darum gibt es den bundesweiten Test

Den bundesweiten Warntag gibt es seit 2020. Er findet immer am zweiten Donnerstag im September statt.

Ziel ist es, die Bevölkerung mit den Warnsystemen vertraut zu machen. Gleichzeitig wird getestet, ob die verschiedenen Warnkanäle funktionieren und wie gut sie zusammenspielen. (dpa/mp)