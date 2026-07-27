Flammen in der Nähe, Rauch über dem Hotel und gesperrte Straßen: Waldbrände können eine Reise massiv beeinträchtigen. Entscheidend für die Rechte von Urlaubern ist vor allem, ob sie eine Pauschalreise oder einzelne Leistungen gebucht haben.

Rauch am Himmel statt Urlaubsidylle: Bei Pauschalreisen kann es je nach Beeinträchtigung Geld zurückgeben. Manu Fernandez/AP/dpa-tmn

Massenevakuierungen, bedrohte Großstädte und Großeinsätze des Katastrophenschutzes: Die Lage in den Waldbrandgebieten in Frankreich und Spanien ist dramatisch. Rund um Bordeaux in Westfrankreich mussten mehr als 200.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Auch in Teilen Portugals und Griechenlands kämpfen Feuerwehren gegen die Flammen. Vielerorts ist die Waldbrandgefahr hoch. Für Reisende stellt sich deshalb die Frage: Ist der Urlaub in Gefahr – und was passiert, wenn vor Ort ein Feuer ausbricht?

So prüfen Sie die Lage vor Ort

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Wer wissen möchte, ob in der Nähe des eigenen Urlaubsortes ein Feuer lodert, kann den Ort bei Google Maps eingeben und anschließend aus der Karte herauszoomen. Behördlich gemeldete Waldbrände werden dort mit einem roten Symbol und einer weißen Flamme angezeigt.

Zu sehen sind außerdem die betroffene Fläche und Sperrungen in der Umgebung. So lässt sich ein erster Überblick gewinnen.

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Genauere Informationen liefern die Apps und Internetseiten der örtlichen Behörden. Bei größeren Bränden verweist auch das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen auf konkrete Informationsangebote für Reisende.

Waldbrand im Urlaub: Angst allein reicht nicht für kostenlose Stornierung

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Steht die Reise kurz bevor und im Urlaubsland brennt es, ist die Sorge groß. Die bloße Angst vor Waldbränden berechtigt allerdings nicht dazu, die Reise kostenlos abzusagen.

Ohne Stornogebühren können Urlauber nur zurücktreten, wenn die Reise erheblich beeinträchtigt wird. Das kann etwa der Fall sein, wenn rund um das gebuchte Hotel große Zerstörungen durch ein Feuer entstanden sind.

Im Reiserecht spricht man dabei von unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen. Sie müssen die Durchführung der Reise erheblich beeinträchtigen.

Sonderrechte gelten für Pauschalreisen

Das Recht auf einen kostenlosen Rücktritt gilt nur bei Pauschalreisen. Gemeint sind von einem Veranstalter verkaufte Reisepakete, die etwa Flug und Hotel enthalten.

Bei Naturkatastrophen sagen Veranstalter Reisen häufig selbst ab oder bieten Umbuchungen an, wenn die Risiken für Urlauber vor Ort kaum kalkulierbar sind. Pauschalreisende sollten deshalb zunächst ihren Reiseveranstalter kontaktieren, bevor sie eine Stornierung veranlassen.

Wer Flug und Unterkunft einzeln gebucht hat, kann sich nicht auf die Regelungen zu außergewöhnlichen Umständen berufen. Auch ein Reiseveranstalter lässt sich dann nicht in die Pflicht nehmen.

Waldbrand im Urlaub: Diese Regeln gelten bei Einzelbuchungen

Bereits gebuchte Leistungen müssen nach deutschem Recht nicht bezahlt werden, wenn sie nicht erbracht werden, erklärt der ADAC. Das gilt beispielsweise, wenn das Hotel wegen der Lage vor Ort schließen muss.

Ist die Unterkunft dagegen erreichbar, ohne dass sich die Gäste in Gefahr begeben, sind Reisende auf die Kulanz des Hotels angewiesen. Eine Ausnahme kann ein flexibler Zimmertarif sein, der eine kurzfristige kostenlose Stornierung erlaubt.

Geld zurück bei Rauch und gestrichenen Ausflügen

Auch wer bereits am Urlaubsort ist, muss zwischen einer Pauschalreise und individuell gebuchten Leistungen unterscheiden. Pauschalurlauber können unter bestimmten Umständen nachträglich einen Teil des Reisepreises zurückfordern.

Das kann etwa möglich sein, wenn Rauch und Qualm die Erholung beeinträchtigen oder geplante Ausflüge wegen der Brände ausfallen. Bei einer erheblichen Belastung durch Smog konnten Urlauber nach früheren Gerichtsentscheidungen bereits 50 Prozent des Reisepreises für die betroffenen Tage zurückverlangen.

Entscheidend ist laut der Verbraucherzentrale Hamburg, dass Betroffene den Reisemangel sofort vor Ort beim Veranstalter melden. Eine Beschwerde erst nach der Rückkehr reicht nicht aus.

Waldbrand im Urlaub: Gericht spricht Reisender vollen Preis zu

Im Jahr 2025 sprach das Amtsgericht Neuss einer Urlauberin sogar die Erstattung des gesamten Reisepreises zu. In der Nähe ihres Hotels wütete ein Waldbrand, die Flammen waren deutlich zu sehen.

Die Frau brach den Urlaub ab und buchte selbst einen Rückflug. Der Veranstalter hatte eine vorzeitige Rückreise abgelehnt, weil aus seiner Sicht keine akute Gefahr bestand.

Das Gericht entschied jedoch, dass der Zweck einer Erholungsreise unter diesen Umständen nicht mehr erfüllt war. Das Urteil trägt das Aktenzeichen 94 C 276/25.

Veranstalter müssen Gäste unterstützen

Reiseveranstalter haben in solchen Situationen eine Fürsorgepflicht. Wird die Lage vor Ort riskant, müssen sie sich darum kümmern, Ersatzunterkünfte oder alternative Flüge für ihre Gäste zu organisieren.

Endet der Urlaub vorzeitig, wird der Reisepreis anteilig erstattet. Individualreisende müssen sich dagegen selbst um eine frühere Abreise oder einen Hotelwechsel kümmern – und die entstehenden Kosten grundsätzlich selbst tragen. (dpa/mp)



