Bei großer Trockenheit kann sich ein Feuer im Wald rasant ausbreiten. Wer Rauch oder Flammen entdeckt, sollte deshalb schnell handeln – und vor allem den eigenen Standort möglichst genau kennen.

Bei einem Waldbrand zählt jede Minute: Wer Rauch, Glut oder offene Flammen entdeckt, sollte sofort die Feuerwehr alarmieren. picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Ein Waldbrand kann sich abhängig von Windrichtung und Trockenheit schnell ausbreiten und an Boden gewinnen. Darauf weist das Thünen-Institut für Waldökosysteme hin. Derzeit gibt es unter anderem in Nordrhein-Westfalen einen Waldbrand.

Wer offenes Feuer, glühendes oder schwelendes Material oder Rauch entdeckt, sollte umgehend die Feuerwehr unter der 112 alarmieren. Dabei ist es wichtig, die Örtlichkeit so genau wie möglich zu beschreiben.

Waldbrand entdeckt: Wann Sie sofort die 112 rufen sollten

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Hilfreich sind Angaben zum Brandort und zum Brandgeschehen. Brennt etwa die Bodenvegetation oder stehen bereits Baumkronen in Flammen? Außerdem sollte mitgeteilt werden, ob Menschen, Häuser oder andere Einrichtungen gefährdet sind.

Danach sollten sich Betroffene an einen Rettungspunkt begeben. Dort können sie Einsatzkräfte weiter einweisen, sofern die Sicherheitslage das zulässt. Wichtig ist dabei: Niemand sollte sich selbst in Gefahr bringen. Von der Brandstelle sollte man sich entfernen.

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So finden Sie den nächsten Rettungspunkt

Rettungspunkte sind Sammelorte im Eingangsbereich von Wäldern. Erkennbar sind sie an Schildern mit einem weißen Punkt auf grünem Hintergrund.

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Sie erleichtern bei Unfällen oder Bränden die genaue Angabe des Standortes. Ärzte oder Feuerwehr können Verletzte beziehungsweise den Ort des Geschehens dadurch schneller finden.

Der nächste Rettungspunkt lässt sich am besten über die kostenlose App „Hilfe im Wald“ für Android und iOS ermitteln. Mehr als 50.000 Rettungspunkte sind dort per GPS verzeichnet.

Kann kein Rettungspunkt bestimmt werden, sollte der eigene Aufenthaltsort am Telefon möglichst genau beschrieben werden. Der Malteser Katastrophenschutz empfiehlt, dabei auch auffällige Punkte in der Umgebung zu nennen – etwa eine Hütte, einen Felsen oder einen Berg.

Auch bei Trockenheit die Gefahr im Blick behalten

Auch wenn es noch nicht brennt, ist bei starker Trockenheit Aufmerksamkeit gefragt. Wer in der Nähe eines Waldes wohnt oder bei trockener Witterung im Wald unterwegs ist, sollte die aktuelle Waldbrandlage verfolgen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlicht auf seiner Webseite tagesaktuell den sogenannten Waldbrandgefahrenindex. Eine Karte zeigt, wie hoch die Waldbrandgefahr aus meteorologischer Sicht in den einzelnen Regionen Deutschlands ist.

Die Gefahr wird dabei in fünf Stufen eingeteilt. Stufe 5 bedeutet eine sehr hohe Waldbrandgefahr. (dpa/mp)