Verdacht auf Kindesmissbrauch? So können Sie Hinweise melden

Wenn sie Kindern Gewalt antun, nutzen Sexualstraftäter oft die relative Anonymität im Internet oder auf Reisen aus. Beobachtet man Verdächtiges, zählt jeder Hinweis.

Handeln bei Verdacht: Über die Plattform „Nicht-wegsehen.net“ können Hinweise auf sexualisierte Gewalt und Ausbeutung von Kindern im In- und Ausland sowie im digitalen Raum gemeldet werden. Julian Stratenschulte/dpa

Ganz gleich, ob im Alltag daheim oder auf Reisen in fernen Ländern: Alle können ganz einfach im Netz Zivilcourage beweisen, indem sie über die Plattform „Nicht-wegsehen.net“ Hinweise auf mögliche Fälle sexualisierter Gewalt und Ausbeutung von Kindern geben. Darauf weist die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) hin.

„Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und melden Sie, auch wenn die Situation nicht eindeutig ist.“ Diesen Appell richtet der Verein ECPAT, eine Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung, an Besucherinnen und Besucher seiner Melde-Webseite. ECPAT betreibt diese zusammen mit dem Bundeskriminalamt.





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Wer dort auf den roten Report-Button klickt, dem öffnen sich drei Wege, um übers Internet Hinweise auf sexualisierte Ausbeutung Minderjähriger zu melden: