Stimmt die Wohnfläche nicht mit dem Mietvertrag überein, kann das teuer für Vermieter werden. Entscheidend ist, wie groß die Abweichung ist – und wie Mieter jetzt vorgehen.

Sachverständige hinzuziehen: Eine professionelle Vermessung der Wohnung schafft Klarheit und dient als Grundlage für Verhandlungen mit dem Vermieter. Zacharie Scheurer/dpa-tmn





Die Wohnung ist gefunden, der Vertrag unterschrieben. Doch nach dem Einzug kommen Zweifel auf: Ist die angegebene Wohnfläche wirklich korrekt?

Auch die im Inserat versprochene Zimmerzahl kann von der tatsächlichen Wohnung abweichen. Solche Unterschiede sind keine Seltenheit – und können Mietern einen finanziellen Anspruch verschaffen.

Anzeige

Wohnfläche kleiner als im Mietvertrag: Zehn-Prozent-Grenze entscheidet

Ist die tatsächliche Wohnfläche mehr als zehn Prozent kleiner als im Mietvertrag angegeben, liegt nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein Mietmangel vor.

Anzeige

Darauf weist Rechtsanwalt Christoph Stroyer hin. Er ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Bau- und Immobilienrecht im Deutschen Anwaltverein.

Der Mangel berechtigt Mieter grundsätzlich dazu, die Miete zu mindern. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich die Wohnung wegen der geringeren Fläche tatsächlich schlechter nutzen lässt.

Anzeige

Was bei geringerer Abweichung gilt

Beträgt die Abweichung höchstens zehn Prozent, reicht die kleinere Wohnfläche allein nicht aus.

Für eine erfolgreiche Mietminderung muss die Nutzung der Wohnung zusätzlich eingeschränkt sein. Erst wenn auch diese Voraussetzung erfüllt ist, kann ein Anspruch bestehen.

Wohnung vermessen lassen

Wer Zweifel an den Angaben im Mietvertrag hat, sollte die Wohnung zunächst professionell vermessen lassen.

Stroyer empfiehlt, dafür einen Sachverständigen zu beauftragen. So lässt sich die tatsächliche Wohnfläche zuverlässig feststellen und dokumentieren.

Wohnfläche kleiner als im Mietvertrag? Vermieter informieren

Bestätigt sich die Abweichung, sollten Mieter den Vermieter darüber informieren.

Zugleich sollten sie mitteilen, dass die zu viel gezahlte Miete unter Berufung auf das Mietminderungsrecht nur noch unter Vorbehalt gezahlt wird.

Anspruch notfalls einklagen

Kommt keine Einigung mit dem Vermieter zustande, können Betroffene die Mietminderung vor Gericht durchsetzen.

Außerdem sollten sie um eine Korrektur der laufenden Mietzahlung bitten. Bereits zu viel gezahlte Miete kann zurückgefordert werden. Das ist für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren rückwirkend möglich. (dpa/mp)