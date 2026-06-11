Trikots zum Superpreis klingen zur Fußball-WM verlockend. Doch hinter unbekannten Online-Shops können Fakes, Schadstoffe und Zollprobleme stecken. Verbraucherschützer erklären klare Warnsignale.

Die Suche nach günstigen WM-Trikots führt schnell zu unseriösen Onlineshops. Franziska Gabbert/dpa-tmn

Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko läuft vom 11. Juni bis 19. Juli. Für viele Fans ist das der perfekte Anlass, sich ein Trikot einer Nationalmannschaft zu kaufen oder eines zu verschenken.

Wer im Netz nach Angeboten sucht, sollte aber vorsichtig sein. Gerade vermeintliche Schnäppchen auf unbekannten Shop-Seiten können teuer werden, warnt die Verbraucherzentrale Niedersachsen.

WM-Trikots im Netz: Supergünstig ist meistens auch superunseriös

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Die Suche nach WM-Trikots führt über Suchmaschinen oder soziale Medien schnell zu unseriösen Onlineshops. Viele locken mit besonders niedrigen Preisen. Dahinter können Fakeshops stecken, die gar nichts liefern. Möglich sind auch Shops, die aus dem Nicht-EU-Ausland verschicken oder dort ihren Sitz haben.

Dann kann am Ende minderwertige Fake-Ware ankommen. Oder es gibt statt eines Schnäppchens vor allem Ärger.

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Schlechte Qualität und Schadstoffe möglich

Bei Nicht-EU-Shops ist der Kauf laut Verbraucherschützern mit erheblichen Risiken verbunden. Die Trikots können von schlechter Qualität sein. Auch Schadstoffe sind möglich. Zusätzlich kann es Probleme mit dem Zoll geben.

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Dazu kommt: Gewährleistungsrechte, Rückgaben oder Erstattungen lassen sich bei vielen dieser Anbieter kaum oder gar nicht durchsetzen.

Trikotkauf im Netz: Impressum genau prüfen

Einen wichtigen Hinweis darauf, ob grundlegende Standards eingehalten werden, liefern die Herstellerangaben zum Produkt. Dazu zählen etwa Schadstofffreiheit und EU-Konformität.

Wichtig sind auch die Angaben im Impressum der Shop-Seite. Ist der Hersteller nicht in der EU ansässig, muss er im Impressum einen verantwortlichen Ansprechpartner innerhalb der EU benennen. Genau das fehlt bei vielen unseriösen Shops. Das Fazit der Verbraucherzentrale: Ein fehlendes oder unvollständiges Impressum ist eines der wichtigsten Warnsignale.

Fakeshops wirken oft professionell

Besonders tückisch sind Fakeshop-Seiten. Sie kassieren per Vorkasse ab und verschicken anschließend keine Ware. Oft fallen sie zunächst nur durch unglaubwürdig günstige Preise auf. Ansonsten sind sie selbst auf den zweiten Blick schwer zu erkennen.

Viele Seiten wirken professionell gestaltet. Sie enthalten zahlreiche Informationen, ein Impressum, allgemeine Geschäftsbedingungen und Kontaktangaben. Doch genau diese Angaben können gefälscht sein. Deshalb sollten Fans nicht allein auf den ersten Eindruck vertrauen.

WM-Trikots im Netz: Fakeshop-Finder kann böse Überraschungen verhindern

Wer misstrauisch wird, kann Angaben aus dem Impressum selbst im Netz überprüfen. So lassen sich gefälschte Informationen manchmal entlarven.

Schneller geht es mit dem Fakeshop-Finder der Verbraucherzentralen. Das KI-gestützte Tool analysiert Shop-Seiten anhand verschiedener Faktoren.

Am Ende gibt es eine Einschätzung. Zeigt das Tool etwa „rotes Licht“, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Fakeshop. (dpa/mp)