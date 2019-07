Wie mögen Sie Ihr Steak?: Simpler Trick verrät die Garstufen beim Grillen

Köln -

Ein leckeres Stück Fleisch, Salat und gute Gesellschaft: Was gibt es Schöneres als das gemeinsame Grillen?



Doch beim Zubereiten von Fleisch gibt es auch so einige Fallstricke. Wirklich ärgerlich ist es etwa, wenn das meist teure Steak zu lange auf dem Feuer brutzelt und dann nur noch nach Schuhsohle schmeckt...

Garstufen: Wann ist das Steak so, wie ich es haben will?

Aber wie finde ich heraus, ob das Fleisch auf dem Grill oder in der Pfanne schon gar ist oder nicht? Eine Frage, die sich wohl schon viele gestellt haben.







Großer Test: YouTuberin packt gefrorenes Fleisch auf Grill und erlebt Überraschung (hier lesen)



Doch die Unsicherheit am Herd oder am Grill hat ein Ende. Denn anhand eines Tricks kann jeder prüfen, welche Garstufe beim Fleisch erreicht ist. Und der Trick ist so einfach, dass er schon fast genial ist.

Wer beim Grillen die Garstufe herausfinden will, braucht nur einen einfachen Trick anzuwenden. picture alliance/dpa Foto:

Und hinzu kommt: Ein Hilfsmittel ist überhaupt nicht nötig. Alles, was man dafür braucht, ist seine eigene Hand und eine einfache Grifftechnik.

Oben im Video wird der geniale Trick erklärt. (jv)