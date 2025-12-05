Wie lange ist eigentlich Glühwein haltbar?

Wer noch Glühwein-Flaschen aus dem vergangenen Jahr zuhause hat, fragt sich vielleicht, wie lange dieser haltbar ist und ob man den Glühwein auch in diesem Jahr noch genießen kann. Hier gibt‘s die Antwort.

Alkoholhaltiger Glühwein in Flaschen darf laut Lebensmittelrecht oft ohne Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) verkauft werden, da der Alkohol konservierend wirkt. „Desto höher der Alkoholgehalt, desto besser lässt er sich aufbewahren“, sagt Lebensmittelexpertin Anja Schwengel-Exner von der Verbrauchzentrale Bayern. Sie schätzt die Haltbarkeit von geschlossenen Glühweinflaschen auf zwei bis drei Jahre.

Selbst gemachter Glühwein enthält keine Konservierungsstoffe und sollte im Kühlschrank aufbewahrt werden. Verbrauchen sollte man ihn idealerweise innerhalb von zwei bis drei Tagen. Das gilt auch für offene Flaschen, egal ob mit oder ohne Alkohol.

Wichtig ist auch die richtige Lagerung

Der Keller ist der richtige Lagerort, denn kühl und dunkel ist er nicht nur lange haltbar, auch der Geschmack bleibt erhalten. Höhere Temperaturen oder Temperaturschwankungen dagegen können die Aromen zerstören und die Haltbarkeit deutlich verringern – etwa wenn die Flasche das ganze Jahr in einem Regal gestanden hat, auf das regelmäßig die Sonne scheint.

Bereits geöffnete Flaschen sollten im Kühlschrank aufbewahrt und innerhalb einer Woche aufgebraucht werden. Mit jedem Tag steige sonst die Gefahr, dass der Glühwein „umkippt“, wie man zu schlecht gewordenem Wein auch sagt, so Anja Schwengel-Exner.

Daran erkennt man umgekippten Glühwein

„Beim Testen sollte man sich auf seine Sinne verlassen“, sagt die Lebensmittelexpertin. Erst riechen. Wenn er den Riechtest bestanden hat, probieren. Anzeichen für verdorbenen Wein sind eine trübe Farbe, Schimmelbildung, ungewöhnlicher Geruch oder Essiggeschmack – dann sollte der Glühwein nicht mehr getrunken werden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf NOZ.de