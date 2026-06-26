Tee, Pasta, Gemüse: In der Küche wird oft mehr Strom verbraucht als nötig. Dabei lässt sich schon beim Wassererhitzen einiges sparen – wenn man das richtige Gerät nutzt.

Der Wasserkocher ist gegenüber dem Topf oft die effizientere Variante, wenn man Wasser erhitzen will - es kommt aber auf die richtige Menge an. Frank Rumpenhorst/dpa/dpa-tmn

Schnell Tee kochen oder Wasser für Nudeln aufsetzen: Klingt harmlos. Doch genau dabei wird in vielen Küchen unnötig Strom verbraucht.

Die Frage ist: Wasserkocher oder Topf auf dem Herd? Für Gerhild Loer von der Verbraucherzentrale NRW ist die Antwort klar. „Der Wasserkocher ist die effizientere Variante, wenn man Wasser erhitzen will“, sagt sie.

Wasserkocher oder Topf? Auch Pastawasser kann in den Kocher

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Der Wasserkocher ist nicht nur für Tee geeignet. Auch Pastawasser lässt sich darin erhitzen.

Loer empfiehlt: „Und dann das Wasser einfach zum Weiterkochen in den Topf umfüllen.“ So lässt sich Energie sparen – vor allem im Vergleich zu klassischen Herdplatten.

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So viel Strom lässt sich mit dem Wasserkocher sparen

Im Vergleich zu einer Herdplatte aus Gusseisen kann man mit dem Wasserkocher etwa 45 Prozent Strom einsparen. Gegenüber einer Glaskeramikplatte sind es laut Loer etwa 30 Prozent.

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Nur bei Induktion fällt der Unterschied klein aus. Im Vergleich zum Wasserkocher kann man mit einer Induktionsplatte rund fünf Prozent einsparen.

Bei Induktion zählt auch die Bequemlichkeit

Wer zu Hause eine Induktionsplatte hat, kann also abwägen. Dann ist die sparsamere Variante nicht mehr so eindeutig.

Für Tee ist der Wasserkocher oft bequemer. Nudelwasser kann dagegen direkt im Topf auf der Induktionsplatte erhitzt werden.

Die Wassermenge entscheidet

Wichtig ist aber nicht nur das Gerät. Entscheidend ist auch, wie viel Wasser erhitzt wird. Beim Wasserkocher gilt: Immer nur so viel Wasser warm machen, wie tatsächlich gebraucht wird, erklärt Loer.

Wer etwa über den Tag viel Tee trinken möchte, kann anders sparen. „Einmal viel Wasser erhitzen und dann den fertigen Tee in einer Thermoskanne warmhalten“, rät die Verbraucherschützerin.

Denn je häufiger der Wasserkocher benutzt wird, desto mehr Strom verbraucht das Gerät.

Zu viel Wasser kostet unnötig Strom

Besonders verschwenderisch ist es, für eine einzelne Tasse viel zu viel Wasser zu erhitzen.

„Viele Leute erhitzen 0,75 Liter für ihre 0,3 Liter Tasse und lassen dann mehr als die Hälfte des heißen Wassers im Wasserkocher“, sagt Loer. Das entspreche einer Stromverschwendung von mehr als 50 Prozent.

Wasserkocher: Temperaturregelung ist praktisch, aber teurer

Im Handel gibt es Wasserkocher, bei denen sich die gewünschte Temperatur genau einstellen lässt. Das ist vor allem für Teetrinker praktisch.

Grüner und weißer Tee entfalten ihr Aroma laut Stiftung Warentest am besten bei 70 bis 80 Grad Celsius.

Allerdings kosten Wasserkocher mit Temperaturregelung meist fast doppelt so viel wie Modelle ohne diese Funktion. Eine Untersuchung der Stiftung Warentest aus dem vergangenen Jahr zeigt: eher 60 Euro statt 30 Euro.

Ein gut isolierter Wasserkocher spart Energie

Wer ein neues Gerät kaufen will, sollte laut Stiftung Warentest auf eine gute Isolierung achten. Das spart Energie, weil weniger Wärme nach außen verloren geht.

Sinnvoll sind außerdem effiziente Geräte, die sich automatisch abschalten, sobald das Wasser gekocht hat.

Wasserkocher: Regelmäßig entkalken hilft

Auch Kalk kann den Stromverbrauch erhöhen. Ablagerungen auf dem Heizelement wirken wie eine Dämmschicht.

Deshalb hilft regelmäßiges Entkalken. So kann der Wasserkocher effizienter arbeiten.

Kleine Einsparungen summieren sich

Je nach Gerät und Nutzung lässt sich in der Küche mehr oder weniger Strom sparen.

Oft sind es zunächst nur kleine Beträge, die auf der Stromrechnung kaum auffallen. Doch weil viele Handgriffe täglich wiederholt werden, können sich diese Einsparungen übers Jahr deutlich summieren, sagt Loer. (dpa/mp)