Kuchen fürs Team, Getränke zum Abschied oder ein kleiner Empfang im Betrieb: Einstand und Ausstand können steuerlich absetzbar sein. Entscheidend ist, ob das Finanzamt einen beruflichen Anlass erkennt.

Letzter Arbeitstag im Betrieb? Wer zu diesem Anlass einen ausgibt, kann die Kosten unter Umständen von der Steuer absetzen. Christin Klose/dpa Themendienst/dpa-tmn

Neuer Job, letzter Arbeitstag: Einstand und Ausstand gehören für viele Beschäftigte einfach dazu. Kaffee, Kuchen, Brötchen oder Getränke fürs Team sind schnell organisiert.

Doch wer die Kosten später in der Steuererklärung angeben will, muss aufpassen. Das Finanzamt schaut genau hin.

Einstand und Ausstand: Finanzamt prüft den beruflichen Anlass

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Entscheidend ist, ob die Ausgaben beruflich veranlasst sind. „Aufwendungen sind nur dann als Werbungskosten abziehbar, wenn sie eindeutig durch den Beruf veranlasst sind“, erklärt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler.

Ein klassischer Einstand mit Kuchen oder Snacks wird steuerlich häufig als private Geste gewertet. Auch ein Ausstand kann schnell darunterfallen. Das gilt besonders, wenn die Feier eher gesellig ist oder im privaten Umfeld stattfindet. Dann sieht das Finanzamt darin oft keine berufliche Ausgabe.

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Auf den Charakter der Feier kommt es an

Ganz ausgeschlossen ist ein Steuerabzug aber nicht. Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs hat die Möglichkeiten in den vergangenen Jahren erweitert.

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Nach Auffassung der Richter sind Einstand und Ausstand keine „höchstpersönlichen Ereignisse“ wie Geburtstage oder Hochzeiten. Entscheidend ist vielmehr, ob die Feier überwiegend beruflich geprägt ist.

Dabei zählen mehrere Punkte: Wer wurde eingeladen? Wo fand die Veranstaltung statt? Und welchen Charakter hatte sie? Ein kurzer Empfang im Betrieb mit Kollegen und Vorgesetzten wirkt klar beruflicher als eine private Grillfeier zu Hause mit Familie und Freunden.

Einstand und Ausstand: Bewirtungskosten können voll abziehbar sein

Besonders interessant für Beschäftigte: Bewirtungskosten für betriebsinterne Personen können unter Umständen vollständig abziehbar sein.

„Bewirtungskosten für betriebsinterne Personen, also Kollegen oder Mitarbeiter, können unter Umständen sogar vollständig steuerlich abziehbar sein“, sagt Karbe-Geßler. „Anders als bei Geschäftsessen mit externen Geschäftspartnern greift hier nicht zwingend die bekannte 70-Prozent-Grenze.“

Diese Grenze bedeutet: Bei klassischen Geschäftsessen sind nur 70 Prozent der Kosten absetzbar. Die übrigen 30 Prozent gelten als privater Genuss. Bei internen Feiern gelten außerdem häufig nicht die strengen Nachweispflichten für Geschäftsessen. Einkaufsbelege oder Rechnungen eines Caterers können bereits genügen.

Eine gute Dokumentation kann entscheidend sein

Mehrere Gerichte haben Arbeitnehmern bereits recht gegeben. So erkannte das Hessische Finanzgericht die Kosten einer Abschiedsfeier eines Finanzbeamten als Werbungskosten an.

Der Mann ging nicht in den Ruhestand, sondern wechselte in die Steuerberatung. Entscheidend war für das Gericht der berufliche Anlass seines Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis.

„Wer einen steuerlich anerkennungsfähigen Ein- oder Ausstand plant, sollte den beruflichen Charakter möglichst klar dokumentieren“, rät Karbe-Geßler.

Hilfreich sind eine dienstliche Einladung, ein überwiegend beruflicher Teilnehmerkreis und ein sachlicher Rahmen. Im Streit mit dem Finanzamt kann genau das den entscheidenden Unterschied machen. (dpa/mp)