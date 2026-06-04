Viele tragen sie täglich: Warum HNO-Ärzte von diesen Kopfhörern abraten

Musik hören, abschalten und die Außenwelt ausblenden: Für viele gehören Kopfhörer zum Alltag. Doch einige Modelle können das Risiko für schmerzhafte Entzündungen im Ohr deutlich erhöhen, warnen HNO-Experten.

Wer häufig Kopfhörer trägt, sollte auch an die Gesundheit seiner Ohren denken. Denn ein feuchtwarmes Klima im Gehörgang kann die Entstehung von Entzündungen begünstigen.

Darauf weist der HNO-Arzt Prof. Thomas Deitmer hin. Besonders Menschen mit empfindlichen Ohren oder einer Neigung zu Gehörgangsentzündungen sollten bei der Wahl ihrer Kopfhörer vorsichtig sein.

Kopfhörer: Diese Modelle gelten als problematisch

Kritisch sieht Deitmer vor allem sogenannte Over-Ear-Kopfhörer. Dabei verschwindet die gesamte Ohrmuschel unter den gepolsterten Manschetten.

„Dadurch wird es im Gehörgang warm und zunehmend feucht. Dann freuen sich die Bakterien“, erklärt der Mediziner. Vermehren sich die Keime stark, könne dies der Ausgangspunkt für eine Entzündung sein.

Welche Alternativen besser sind

Weniger problematisch seien sogenannte On-Ear-Kopfhörer. Diese sitzen außen auf der Ohrmuschel und ermöglichen eine bessere Luftzirkulation.

Auch In-Ear-Kopfhörer können laut Deitmer unbedenklicher sein – allerdings nur dann, wenn sie relativ locker im Ohr sitzen. Anders verhält es sich bei Modellen mit Silikonkappen, die den Gehörgang dicht abschließen. „Das hat den Effekt, dass man eine feuchte Kammer erzeugt und leichter Entzündungen entstehen“, warnt der HNO-Arzt.

Was Betroffene tun sollten

Spätestens wenn Beschwerden auftreten oder sogar Flüssigkeit aus dem Ohr austritt, sollten Betroffene die Tragezeit deutlich reduzieren.

Deitmers Rat: „Die Gebrauchszeit reduzieren und Luft an die Ohren lassen.“ Außerdem sollten Kopfhörer regelmäßig gereinigt werden. Dabei empfiehlt es sich, die Pflegehinweise des jeweiligen Herstellers zu beachten.

Warum Ärzte von Ohrstöpseln abraten

Auch bei Ohrstöpseln sehen HNO-Ärzte Risiken. Bernhard Junge-Hülsing rät von einer regelmäßigen Nutzung ab. Ein Grund: Ohrenschmalz könne dadurch wieder tiefer in den Gehörgang gedrückt werden. Ausnahmen seien Situationen mit starkem Lärm, etwa bei Konzerten oder in besonders lauten Hotelzimmern.

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Zur Gewohnheit sollten Ohrstöpsel nach Ansicht des Arztes jedoch nicht werden. Vor allem Menschen, die jede Nacht Ohrstöpsel tragen, weil der Partner oder die Partnerin schnarcht, sollten nach einer anderen Lösung suchen. „Besser wäre es, dann den anderen zum HNO-Arzt zu schicken, um die Ursachen für das Schnarchen abzuklären“, sagt Junge-Hülsing. (dpa/vd)