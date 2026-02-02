Tiefkühlfach abtauen: Warum jetzt bei Frost der perfekte Moment ist

Das Eis im Gefrierfach wächst still und heimlich. Erst ein dünner Belag, dann richtige Schollen. Irgendwann geht die Schublade kaum noch zu – und der Stromzähler läuft heiß. Die gute Nachricht: Bei den aktuell frostigen Temperaturen in Hamburg ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um das Tiefkühlfach abzutauen. Draußen ist es kalt genug für das Gefriergut – drinnen sparen Sie bares Geld. Und wer wegen des Streiks in Hamburg und im Norden ohnehin nicht von zu Hause wegkommt, kann so noch das Beste aus der Situation machen.

Vereisung des Tiefkühlfachs ist nicht nur nervig, sie ist teuer. Schon eine Eisschicht von etwa einem Zentimeter erhöht den Stromverbrauch eines Gefrierschranks um rund 10 bis 15 Prozent. Das liegt daran, dass das Gerät stärker arbeiten muss, um die Kälte im Fach durch das Eis hindurchzuhalten.

Wer das Tiefkühlfach abtaut, spart Strom

Verbraucht ein Gefriergerät etwa 200 Kilowattstunden Strom im Jahr, gehen durch Eis schnell 20 bis 30 Kilowattstunden zusätzlich drauf – völlig unnötig. Bei den aktuellen Strompreisen macht sich das spürbar auf der Rechnung bemerkbar. Regelmäßiges Abtauen lohnt sich also nicht nur fürs Gewissen, sondern auch fürs Portemonnaie. Ein bis zwei Mal im Jahr sollte das passieren.

Winterzeit ist Abtauzeit

Bei Minusgraden können Sie Tiefkühlkost kurzzeitig auf Balkon oder Terrasse zwischenlagern. Am besten in einer Kiste, Tasche oder Styroporbox, damit alles geschützt bleibt. Wichtig ist es dabei, die Lebensmittel vor Sonne zu schützen und nicht direkt auf den Boden zu stellen.

So tauen Sie das Tiefkühlfach richtig ab

Zuerst Gerät ausschalten und Stecker ziehen. Schubladen herausnehmen, Handtücher auslegen. Dann heißt es: Geduld statt Gewalt. Auch wenn es verlockend erscheinen mag: Messer, Schraubenzieher oder Kratzen können das Gerät beschädigen. Wer den Tauvorgang beschleunigen will, stellt eine Schüssel mit heißem (nicht kochendem) Wasser ins Fach und schließt die Tür – das Eis löst sich deutlich schneller.

Danach gründlich reinigen

Ist das Eis weg, Innenflächen mit warmem Wasser und etwas Spülmittel auswischen, trockenreiben – fertig. Anschließend Gerät wieder einschalten, kurz auf Temperatur kommen lassen, dann das Gefriergut zurückräumen.

So bleibt das Eis länger weg

Das Gefrierfach auf –18 Grad einstellen, Tür nicht unnötig lange offenlassen und keine warmen Speisen einfrieren. Wer das beachtet, muss deutlich seltener abtauen.

Wenn Sie schon dabei sind …

Frost draußen, Eis drinnen – das ist die perfekte Gelegenheit. Wer jetzt sein Tiefkühlfach abtaut, spart bis zu 15 Prozent Strom, schont das Gerät und nutzt die winterlichen Temperaturen sinnvoll aus. Ein kleiner Aufwand mit großem Effekt. Und wenn Sie schon dabei sind, säubern Sie auch gleich den Kühlschrank. Der ist nämlich alle vier Wochen dran.