Computer, Drucker, Ladegeräte und Lampen treiben im Homeoffice den Stromverbrauch hoch. Mit ein paar einfachen Handgriffen lässt sich Energie sparen – oft ohne großen Aufwand.

Wer häufig im Homeoffice arbeitet, sollte seinen Stromverbrauch im Blick behalten. Fabian Strauch/dpa/dpa-tmn

Wer regelmäßig von zu Hause arbeitet, verbraucht dort automatisch mehr Strom. Typische Stromfresser im Homeoffice sind neben Computer und Laptop auch Ladegeräte, Drucker, Scanner und die Beleuchtung.

Schon kleine Veränderungen können helfen, den Verbrauch zu senken. Die Verbraucherzentrale Energieberatung und Energieversorger geben dazu mehrere praktische Tipps.

Strom sparen im Homeoffice: Beim Gerätekauf auf den Verbrauch achten

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Energiesparen beginnt schon bei der Auswahl der Geräte. Wenn möglich, sollte man laut Verbraucherzentrale Energieberatung einen Laptop einem Desktop-PC vorziehen.

Computer mit separatem Bildschirm benötigen im Allgemeinen mehr Strom als Laptops. Ein Grund: Sie sind größer und verfügen häufig über leistungsfähigere Komponenten.

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Wer ein neues Gerät kaufen möchte, sollte den Energieverbrauch deshalb von Anfang an berücksichtigen. Im Fachhandel kann man sich dazu beraten lassen, denn Bauart und Leistungsfähigkeit wirken sich deutlich auf den Strombedarf aus.

Auch beim Drucker lohnt ein Blick auf die Technik. Wer ein neues Gerät benötigt, kann prüfen, ob ein Tintenstrahldrucker ausreicht.

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Dieser verbraucht laut Vattenfall weniger Energie als ein Laserdrucker. Der Grund: Für den Druckvorgang muss keine Wärme erzeugt werden.

Strom sparen im Homeoffice: Unnötige Programme schließen

Auch während der Arbeit lässt sich Energie sparen. Programme und Anwendungen, die gerade nicht gebraucht werden, sollten geschlossen werden.

Denn auch sie benötigen zusätzlich Strom.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt außerdem, die Bildschirmhelligkeit an die Umgebung anzupassen. Die höchste Helligkeitsstufe ist oft nicht notwendig und für die Augen meist auch nicht besonders angenehm.

Pausen richtig nutzen

Wer eine Arbeitspause macht, sollte den Computer herunterfahren oder zumindest in den Energiesparmodus versetzen, rät die Verbraucherzentrale.

Der Energiesparmodus findet sich üblicherweise im Startmenü beim Ein- und Ausschalt-Symbol.

Zusätzlich lässt sich in den Einstellungen – häufig unter „Netzbetrieb und Energiesparen“ – festlegen, nach welcher Zeit das Gerät automatisch in den Ruhezustand wechseln soll.

Das ist beispielsweise praktisch, wenn man länger telefoniert und den Computer währenddessen nicht benötigt. Mit einem Tastendruck lässt sich das Gerät anschließend wieder aktivieren.

Bildschirmschoner helfen dagegen nicht beim Sparen. Im Gegenteil: Sie verbrauchen zusätzlich Strom.

Wer sich nur kurz einen Kaffee holt, sollte den Monitor deshalb besser ausschalten.

Geräte nach Feierabend ausschalten

Nach der Arbeit sollten alle nicht mehr benötigten Geräte konsequent ausgeschaltet werden.

Denn selbst wenn ein Computer im Stand-by-Modus kein Bild mehr zeigt, verbraucht er weiterhin Strom.

Bleibt ein Computer nur eine Nacht eingeschaltet, kommt laut Eon genug Energie zusammen, um sechs Mahlzeiten in einer Mikrowelle zuzubereiten.

Auch eingesteckte Ladekabel verbrauchen Strom. Bleibt ein Ladekabel jeden Tag mehrere Stunden ohne Nutzung in der Steckdose, fallen laut Vattenfall etwa 2,5 Kilowattstunden Stromverbrauch pro Jahr an.

Das klingt zunächst wenig. Hochgerechnet auf rund 68 Millionen Handynutzer wären das allerdings 170 Millionen Kilowattstunden zusätzlichen Stromverbrauch pro Jahr.

Das Beispiel zeigt: Kleine Mengen können sich schnell summieren.

Strom sparen im Homeoffice: Geräte wirklich vom Netz trennen

Wichtig ist laut Verbraucherzentrale, dass Geräte tatsächlich vom Stromnetz getrennt werden.

Am sichersten ist es, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Denn nicht immer zeigt ein leuchtendes Lämpchen oder Display an, ob ein Gerät weiterhin Strom verbraucht.

Wer nicht jedes Gerät einzeln ausstecken möchte, kann eine schaltbare Steckerleiste verwenden. Damit lässt sich die Stromzufuhr per Schalter vollständig unterbrechen.

Alternativ können Zeitschaltuhren oder Zwischenstecker genutzt werden, die sich per App steuern lassen.

LED-Lampen verbrauchen deutlich weniger

Auch die Beleuchtung sollte man genauer anschauen. Alte Leuchtmittel lassen sich gegebenenfalls durch sparsame LEDs ersetzen.

LED-Lampen verbrauchen laut Verbraucherzentrale bis zu 90 Prozent weniger Strom als Glüh- und Halogenlampen.

Wer vollständig auf moderne LEDs umsteigt, kann deshalb erheblich Energie sparen. Häufig haben sich die Kosten für die Neuanschaffung bereits nach etwa zwei Jahren ausgeglichen.

Auch wer einen Raum nur kurz verlässt, sollte das Licht ausschalten. In Durchgangsbereichen wie Fluren können Bewegungsmelder sinnvoll sein. Dann schaltet sich die Beleuchtung nur ein, wenn sie tatsächlich benötigt wird. (dpa/mp)