Steuerklasse gewechselt, keine Erklärung abgegeben? Das kann teuer werden

Ein neues BFH-Urteil sorgt für Aufsehen: Wer nach einem Wechsel der Steuerklasse keine Steuererklärung abgibt, kann noch Jahre später zahlen müssen. Für Ehepaare kann das teuer werden.

Viele Beschäftigte verlassen sich darauf, dass Arbeitgeber ihre Lohndaten automatisch ans Finanzamt übermitteln. Doch das schützt nicht davor, selbst eine Steuererklärung abgeben zu müssen.

Ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs sorgt deshalb für erhebliche Unruhe – besonders bei Ehepaaren mit den Steuerklassen III und V. Die Richter stellten klar: Wer zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet ist und diese Pflicht ignoriert, kann auch Jahre später noch zur Kasse gebeten werden. Im Extremfall kann sogar Steuerhinterziehung durch Unterlassen vorliegen.

Steuerklasse gewechselt: Ehepaar gab keine Steuererklärung ab

Im konkreten Fall war ein Ehepaar über Jahre hinweg nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Der Ehemann bezog Arbeitslohn in Steuerklasse III. Die Ehefrau hatte zunächst kein eigenes Einkommen. Später nahm sie jedoch eine Beschäftigung auf und wurde in Steuerklasse V eingestuft.

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Damit änderte sich die steuerliche Situation grundlegend. Ab diesem Zeitpunkt bestand eine gesetzliche Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung. Doch genau das geschah nicht.

Finanzamt setzte Steuern rückwirkend fest

Das Finanzamt bemerkte die fehlenden Erklärungen erst Jahre später. Danach setzte es rückwirkend höhere Steuern fest. Dagegen wehrte sich das Ehepaar. Die Begründung: Dem Finanzamt hätten alle relevanten Daten bereits vorgelegen – etwa durch die elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen der Arbeitgeber.

Der Bundesfinanzhof wies diese Argumentation jedoch zurück. Entscheidend sei nicht, ob Daten vorhanden sind. Wichtig sei vielmehr, ob die zuständige Sachbearbeitung diese Daten tatsächlich „zur Kenntnis genommen“ habe.

Steuerklasse gewechselt: Finanzamt kann bis zu zehn Jahre zurückgehen

„Erst dann liegt eine rechtlich relevante Kenntnis der Finanzbehörde vor“, erklärt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler. Solange das nicht der Fall sei, beginne auch die reguläre Festsetzungsfrist nicht zu laufen. Die Folge kann gravierend sein. Statt der üblichen vier Jahre kann das Finanzamt in solchen Fällen bis zu zehn Jahre rückwirkend Steuern festsetzen.

Der Grund: Das Unterlassen der Steuererklärung kann als Steuerhinterziehung gewertet werden. Das gilt selbst dann, wenn keine aktive Täuschung vorliegt.

Ehepaare tragen selbst die Verantwortung

Für viele Ehepaare in Deutschland bedeutet das Urteil ein erhöhtes Risiko. Besonders betroffen sind Fälle, in denen sich die Einkommensverhältnisse ändern. Das kann etwa passieren, wenn ein zuvor nicht berufstätiger Partner wieder arbeitet. Wer dann weiterhin keine Steuererklärung abgibt, handelt nach Auffassung des BFH auf eigenes Risiko.

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Das Urteil macht deutlich: Die Verantwortung für die richtige steuerliche Einordnung liegt beim Steuerzahler – nicht beim Finanzamt. „Automatisch übermittelte Daten bieten keinen Schutz“, sagt Daniela Karbe-Geßler. „Wer zur Abgabe verpflichtet ist, muss selbst aktiv werden.“ (dpa/mp)