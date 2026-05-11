Schadenfall richtig melden: Was Versicherte sofort tun sollten

Wasserrohrbruch, Überschwemmung, Sturmschaden: Wenn am Haus oder in der Wohnung plötzlich etwas passiert, sind oft Wohngebäude- und Hausratversicherung gefragt. Für Betroffene ist die Situation häufig belastend. Umso wichtiger ist es, jetzt schnell und geordnet zu handeln und den Schadenfall richtig zu melden.

Der erste Schritt: Versicherte sollten den Schaden unmittelbar nach Eintritt dem jeweiligen Versicherer melden. „Idealerweise in Textform, etwa per E-Mail oder über das Kundenportal“, sagt Julia Alice Böhne vom Bund der Versicherten. Das ist wichtig, damit der Versicherer die Leistung nicht kürzt oder versagt.

Schadenfall richtig melden: Erst den Versicherer informieren

Zusätzlich sollten Betroffene telefonisch die Schadenabteilung kontaktieren. Dort erfahren sie, wie das weitere Verfahren abläuft, welche Unterlagen nötig sind und welche Schritte und Vorgaben sie beachten müssen, so Böhne. Sinnvoll ist es außerdem, Schadennummer und Namen des Sachbearbeiters zu notieren.

Danach sollten die Schäden genau dokumentiert werden. Fotos und Videos sind dabei besonders wichtig. Für die Hausratversicherung sollte zudem eine genaue Aufstellung der beschädigten Gegenstände erstellt werden.

Fotos, Videos und Zeugen sichern

Auch Zeuginnen und Zeugen können später wichtig werden, um den Schadenshergang nachzuweisen. „Besonders bei Überschwemmungen infolge von Starkregen kann es schwierig werden, zu belegen, wie das Wasser ins Gebäude gelangt ist“, sagt Böhne. Deshalb kann es sinnvoll sein, bereits von der Überflutung Aufnahmen zu machen – allerdings nur, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

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Versicherte müssen außerdem versuchen, Folgeschäden nach Möglichkeit einzudämmen. Beschädigte Fenster sollten etwa abgedichtet werden. Gegenstände aus überfluteten Räumen können in Sicherheit gebracht werden.

Folgeschäden möglichst begrenzen

Zu solchen Notmaßnahmen sind Versicherte verpflichtet. Die eigene Gesundheit geht aber immer vor. Wer sich selbst gefährden würde, sollte keine Risiken eingehen.

Bei größeren Aufräum-, Entsorgungs- oder Reparaturmaßnahmen ist Vorsicht geboten. „Betroffene sollten die Vorgaben des Versicherers genau beachten“, rät Böhne. Ohne Zustimmung des Versicherers sollte man grundsätzlich nicht voreilig reparieren, beschädigte Gegenstände entsorgen oder Handwerker beauftragen.

Schadenfall richtig melden: Reparaturen vorher absprechen

Sind sofortige Reparaturen nötig, um weitere Schäden zu verhindern, sollten diese möglichst genau dokumentiert werden. So bleibt später nachvollziehbar, warum die Arbeiten notwendig waren.

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Oft wollen Versicherer den Schaden selbst prüfen lassen. Dafür kündigen sie eine Begutachtung durch Sachverständige an. Versicherte sollten diese Besichtigung zeitnah ermöglichen, damit sich die Regulierung des Schadens nicht unnötig verzögert. (dpa/mp)