Riester-Rente ab 50: Für wen sich der Einstieg noch lohnt

Noch schnell privat fürs Alter vorsorgen? Auch ab 50 kann ein Riester-Vertrag infrage kommen. Doch hohe Kosten können die Rendite drücken – und nicht für alle lohnt sich der Einstieg.

Wer privat fürs Alter vorsorgen will, schiebt das Thema oft lange vor sich her. Doch auch Menschen über 50 haben noch Möglichkeiten, zusätzlich zur gesetzlichen Rente Geld für den Ruhestand aufzubauen.

Eine Option ist ein Riester-Vertrag. Ob sich der Abschluss in diesem Alter noch lohnt, hängt aber stark vom Einzelfall ab.

Riester-Rente ab 50: Wer noch einen Vertrag abschließen kann

Generell kann noch in diesem Jahr jeder eine Riester-Rente abschließen, der in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt. Ab 2027 lösen neue Formen der staatlich geförderten Altersvorsorge die Riester-Rente ab.

Wer vier Prozent seines Bruttoeinkommens aus dem Vorjahr in den Riester-Vertrag einzahlt, erhält vom Staat eine Grundzulage von 175 Euro. Für jedes zugehörige, kindergeldberechtigte Kind gibt es zusätzlich eine Kinderzulage. Sie beträgt 300 Euro – oder 185 Euro, wenn das Kind vor 2008 geboren wurde.

Riester-Rente ab 50: Staatliche Zulagen können sich lohnen

Gerade die staatlichen Zulagen können Riester attraktiv machen. Verbraucherschützern zufolge kann sich die Riester-Rente vor allem für Geringverdiener und Familien mit mindestens zwei Kindern rechnen. In solchen Fällen übernimmt der Staat womöglich einen großen Teil der Beiträge.

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Verbraucherinnen und Verbraucher müssen dann nur den vergleichsweise geringen Eigenanteil zahlen. Er liegt bei vier Prozent des Bruttoeinkommens aus dem Vorjahr. Die staatlichen Zulagen zählen dabei mit und verringern den Eigenanteil entsprechend.

Hohe Kosten können die Rendite schmälern

Aber lohnt sich ein Riester-Vertrag auch noch mit 50 plus? „Im Einzelfall kann das von Vorteil sein“, sagt Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale NRW. Wer allerdings schon in wenigen Jahren in Rente geht, sollte nach Einschätzung des Verbraucherschützers besser auf andere Lösungen setzen.

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Der Grund: Verbraucherschützer kritisieren immer wieder die hohen Abschluss- und Verwaltungskosten bei Riester-Verträgen. Gerade bei kurzer Anlagezeit können diese Kosten die Rendite zunichtemachen.

Eine Alternative zu einem Riester-Vertrag kann dann etwa ein breit streuender Aktien-ETF sein. (dpa/mp)