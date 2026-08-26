Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Zangen-Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Lassen sich Pfirsiche und Aprikosen einfach mit einer Spitzzange entkernen? Christin Klose/dpa-tmn

Pfirsiche und Aprikosen gehören für viele zum Sommer einfach dazu. Wer den Stein entfernen möchte, muss die Frucht meist erst aufschneiden. Doch es gibt einen einfachen Trick, mit dem das auch ohne aufwendige Schnippelaktion gehen soll.

TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks. Für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich der Stein eines Pfirsichs oder einer Aprikose mithilfe einer Spitzzange im Handumdrehen entfernen lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Zangen-Tipp zum Entsteinen von Pfirsichen und Aprikosen in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

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Bei den Früchten müssen Sie mit der Spitzzange am Stielansatz einstechen. Christin Klose/dpa-tmn

Und so geht's: Mit geöffneter Zange den Pfirsich oder die Aprikose am Stielansatz einstechen und den Stein damit greifen. Anschließend die Zange mit dem Kern herausziehen.

Fazit: Bei einem noch harten Pfirsich funktioniert der Trick nicht: Der Stein lässt sich mit der Zange nicht einfach entfernen. Bei den weicheren Aprikosen klappt es dagegen gut. Hier lässt sich der Stein mit einem gezielten Griff greifen und herausziehen. (dpa/mp)