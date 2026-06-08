Neue Regel ab Juni: Diesen Button sollten Online-Kunden kennen

Einen Vertrag im Internet abschließen? Oft nur wenige Klicks. Ihn wieder widerrufen? Für Verbraucher:innen bislang häufig deutlich umständlicher. Das soll sich ab dem 19. Juni 2026 ändern, wie die Verbraucherzentrale NRW mitteilt.

Ab diesem Tag müssen Unternehmen eine digitale Widerrufsfunktion anbieten, wenn über ihre Website Verträge geschlossen werden können. Häufig ist dabei vom sogenannten Widerrufsbutton die Rede. Gemeint ist: Verbraucher:innen sollen online geschlossene Verträge genauso einfach widerrufen können, wie sie sie abgeschlossen haben.

Die neue Pflicht geht auf eine EU-Richtlinie zurück. In Deutschland wird sie im Bürgerlichen Gesetzbuch umgesetzt. Geregelt wird der Widerrufsbutton künftig in § 356a BGB.

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Widerrufsbutton: Diese Verträge sind betroffen

Die neue Regel gilt für Online-Verträge zwischen Unternehmen und Verbraucher:innen, bei denen ein Widerrufsrecht besteht. Voraussetzung ist, dass der Vertrag über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossen wird – also etwa über eine Website, einen Webshop, ein Online-Formular, eine Buchungsseite oder eine App.

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Auch Händler, die ihre Produkte über Online-Marktplätze wie Ebay oder Amazon anbieten, müssen sich an die neuen Vorgaben halten und eine Widerrufsfunktion bereitstellen.

Ganz klassisch ein Button, muss es aber nicht zwingend sein. Auch ein klar beschrifteter Link kann ausreichen. Entscheidend ist, dass Verbraucher:innen die Funktion leicht finden und eindeutig erkennen können. Zulässige Bezeichnungen wären etwa „Vertrag widerrufen“ oder „Widerruf erklären“. Unklare Hinweise wie „Kontakt“ oder „Serviceanfrage“ reichen dagegen nicht aus.

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So soll der Widerruf ablaufen

Vorgesehen ist ein Zwei-Stufen-Verfahren. Nach dem Anklicken der Widerrufsfunktion öffnet sich zunächst eine Seite, auf der Verbraucher:innen angeben können, um welchen Vertrag es geht – etwa mithilfe einer Bestellnummer oder einer E-Mail-Adresse.

Im zweiten Schritt muss der Widerruf über eine weitere Schaltfläche bestätigt werden, zum Beispiel mit „Widerruf bestätigen“. Danach muss das Unternehmen eine elektronische Eingangsbestätigung schicken, etwa per E-Mail. Diese Bestätigung enthält Datum und Uhrzeit des Widerrufs.

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Die Widerrufsfunktion muss leicht zu finden und klar erkennbar gestaltet sein, zum Beispiel durch ausreichende Kontraste oder eine farbliche Hervorhebung. Außerdem muss sie während der gesamten Widerrufsfrist zur Verfügung stehen.

Beim Widerrufsbutton sind keine zusätzlichen Hürden erlaubt

Der Widerruf darf nicht schwerer sein als der Vertragsschluss. Grundsätzlich darf der Widerrufsbutton daher nicht hinter einer Registrierung oder einem Login versteckt sein. Eine Ausnahme gilt etwa dann, wenn auch der Vertragsschluss nur mit einem Login möglich ist.

Verbraucher:innen müssen für den Widerruf keine zusätzliche App herunterladen. Auch darf der Button nicht von Pop-ups oder anderen Elementen verdeckt werden.

Unternehmen dürfen beim Widerruf nur wenige Angaben verlangen. Dazu gehören der Name des Verbrauchers oder der Verbraucherin, Angaben zur Identifizierung des Vertrags – etwa eine Bestellnummer – sowie Angaben zu einem elektronischen Kommunikationsmittel, an das die Widerrufsbestätigung geschickt werden kann, etwa eine E-Mail-Adresse.

Einen Grund für den Widerruf dürfen Unternehmen nicht verpflichtend abfragen. Zudem müssen sie die Datenschutz-Grundverordnung beachten und dürfen nur die Daten erheben, die für den Widerruf wirklich nötig sind.

Widerrufsrecht bleibt unverändert

Für Verbraucher:innen soll die neue Regel vor allem mehr Komfort, Sicherheit und Transparenz bringen. Wer einen Vertrag im Internet abgeschlossen hat, kann ihn künftig direkt auf der Website widerrufen, ohne lange nach Kontaktmöglichkeiten suchen oder Formulare ausfüllen zu müssen.

Das eigentliche Widerrufsrecht ändert sich dadurch aber nicht. Der Widerruf ist weiterhin nur innerhalb der gesetzlichen Frist möglich. Diese beträgt in der Regel 14 Tage, nachdem der Vertrag abgeschlossen oder die bestellte Ware erhalten wurde.

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Wichtig ist außerdem der Unterschied zum Kündigungsbutton. Der Widerrufsbutton betrifft Verträge, die online, am Telefon oder beispielsweise an der Haustür geschlossen wurden. Beim Widerruf wird der Vertrag vollständig rückgängig gemacht: Beide Seiten müssen bereits erhaltene Leistungen zurückgeben.

Eine Kündigung betrifft dagegen vor allem laufende Verträge, etwa Abonnements oder andere dauerhafte Vertragsverhältnisse. Bei einer Kündigung endet der Vertrag in der Regel erst zu dem Zeitpunkt, der vertraglich vorgesehen ist.

Online-Anbieter müssen deshalb deutlich machen, welche Funktion wofür gedacht ist. Verbraucher:innen sollen auf einen Blick erkennen können, ob sie einen Vertrag widerrufen oder kündigen.