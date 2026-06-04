Nachhaltig einkaufen: So schneidet Ihr Lieblingsfisch ab

Welcher Fisch darf noch guten Gewissens auf den Teller? Der WWF hat 1519 Produkte in deutschen Supermärkten geprüft. Das Ergebnis: Nur jedes vierte Produkt ist empfehlenswert.

Fisch einkaufen klingt einfach. Doch wer dabei auf Nachhaltigkeit achten will, muss genau hinschauen.

Reicht ein Siegel? Helfen Hinweise wie „aus kontrolliertem Fang“ oder „nachhaltigem Fang“? Oder müsste man eigentlich den Fischratgeber im Kopf haben?

Der WWF wollte wissen, wie ökologisch verträglich das Angebot in deutschen Supermarkt-Theken ist. Dafür bewertete die Naturschutzorganisation 1519 Produkte aus dem Fisch- und Seafood-Sortiment der bedeutendsten Handelsketten. Grundlage waren die Informationen auf den Verpackungen.

Nachhaltig einkaufen: WWF sieht Fortschritte an der Fischtheke

Ein positives Ergebnis nennt Mark Heuer, Experte für Fischerei und Seafood beim WWF Deutschland: „Es sind mehr zertifizierte Fischprodukte und weniger problematische Produkte als früher in den Kühltruhen und Regalen verfügbar und viele Händler deklarieren heute vollständiger und transparenter als vor einigen Jahren.“

Doch die Probleme bleiben. Nach Angaben des WWF wird weiterhin Fisch angeboten, der aus überfischten Beständen stammt. Auch Fangmethoden spielen eine Rolle. Kritisch sind laut WWF Verfahren, die viel Beifang produzieren oder Lebensräume am Meeresboden zerstören. Häufig sei das bei Grundschleppnetzen der Fall.

Nur jedes vierte Produkt empfehlenswert

Der Marktcheck zeigt deutliche Unterschiede. Jedes vierte Produkt, also 27 Prozent, bewertet der WWF als empfehlenswert. Knapp ein Viertel der Seafood-Produkte steht dagegen auf der roten Liste des WWF-Ampelsystems. Der Anteil liegt bei 22 Prozent.

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Knapp die Hälfte der Produkte, nämlich 51 Prozent, ist aus Nachhaltigkeitsperspektive nur zweite Wahl. Der Grund: Fangregion oder Fangmethode sind nicht optimal.

Diese fünf Produkte dominieren das Sortiment

Das Seafood-Sortiment wird von fünf Produkten geprägt: Alaska-Seelachs, Hering, Makrele, Lachs und Garnelen. Die Chance, dabei einen „Fisch mit gutem Gewissen“ zu erwischen, ist laut WWF-Experte Heuer unterschiedlich.

Bei Makrele fällt die Bilanz besonders kritisch aus. Rund 92 Prozent der Makrelenprodukte stammen demnach aus Quellen, die der WWF als problematisch einstuft. Auch beim Kabeljau ist Vorsicht gefragt. Rund drei Viertel der verfügbaren Produkte bewertet der WWF als kritisch.

Hering, Sardinen und Alaska-Seelachs schneiden besser ab

Besser sieht es bei Sardelle, Sardinen und Hering aus. Hier ist jeweils die Hälfte der Produkte empfehlenswert, weil sie aus unproblematischen Quellen stammen. Auch beim Alaska-Seelachs fällt die Bewertung vergleichsweise gut aus. „Wer häufig zu Fischstäbchen und Schlemmerfilet greift, wird wohl keine kritischen Produkte im Einkaufskorb haben“, sagt Heuer.

Der dafür verwendete Alaska-Seelachs wurde in der Stichprobe nach dem WWF-Ampelsystem ausschließlich gelb oder grün bewertet. Auffällig ist auch der Karpfen. Der Fisch hat laut WWF eine einwandfreie Umweltbilanz, seine Zucht ist in Deutschland regional verankert. In der Stichprobe war Karpfen allerdings nur mit einem einzigen Produkt vertreten.

Nachhaltig einkaufen: Darauf sollten Fischesser achten

Der WWF nennt für Verbraucherinnen und Verbraucher eine Faustregel. Verbreitete Zertifizierungen wie ASC und MSC bieten demnach einen ersten Überblick und sichern Mindeststandards.

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Noch besser sei es, zusätzlich auf die Fangmethode zu achten. „Wer sich an glaubwürdigen Zertifizierungen orientiert und gleichzeitig Fisch aus Grundschleppnetzfischerei meidet, trifft eine gute Wahl“, rät Heuer. Diese Kombination schließe das Gros der Fischprodukte von der roten Liste zuverlässig aus. (dpa/mp)