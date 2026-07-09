Ein Mobilfunkanbieter darf sich nicht einfach vorzeitig aus Verträgen verabschieden, während Kunden gebunden bleiben. Das hat jetzt ein Gericht klargestellt.

Ein Gericht hat eine umstrittene Kündigungsklausel von Telefónica für unzulässig erklärt. Kunden sollen sich auf die vereinbarte Mindestlaufzeit verlassen können. picture alliance / NurPhoto | Nikolas Kokovlis

Wer einen Handyvertrag mit Mindestlaufzeit abschließt, soll sich auf ihn verlassen können – und zwar auf beiden Seiten. Genau das wollte Telefónica umgehen. Jetzt hat ein Gericht dem Mobilfunkanbieter einen Riegel vorgeschoben.

Wer einen Mobilfunkvertrag mit Mindestlaufzeit unterschreibt, darf nicht befürchten müssen, dass der Anbieter einfach wieder aussteigt. Das Oberlandesgericht Bamberg hat eine umstrittene Klausel von Telefónica für unzulässig erklärt. Sie erlaubte es dem Unternehmen, bestimmte O2-Verträge trotz laufender Mindestvertragslaufzeit mit nur einem Monat Frist zu kündigen.

Aus Sicht der Richter verschob die Klausel das Risiko einseitig auf die Kundinnen und Kunden. Während diese an die vereinbarte Laufzeit gebunden waren, hätte sich Telefónica jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Vertrag lösen können. Das benachteilige Verbraucher unangemessen

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Verbraucherzentrale kritisiert „Rosinenpickerei“ von Telefongiganten

Mit seiner Verteidigung scheiterte der Konzern ebenfalls. Telefónica argumentierte, Betroffene könnten nach einer Kündigung schließlich einen günstigeren Tarif abschließen. Das ließ das Gericht nicht gelten: Ob jemand seinen Vertrag behalten oder wechseln möchte, müsse allein die Entscheidung der Verbraucher sein.

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Für die Verbraucherzentrale Hamburg ist das Urteil ein deutliches Signal an die Branche. Wer Kunden über eine Mindestlaufzeit an sich bindet, müsse sich selbst ebenso an diese Vereinbarung halten. Die Verbraucherschützer sprechen vom Ende einer unzulässigen „Rosinenpickerei“.