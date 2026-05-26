Kindersitze im Test: Diese Modelle überzeugen wirklich

Sechs Kindersitze schneiden im aktuellen Test mit „gut“ ab. Doch vier Modelle enttäuschen – eines fällt sogar komplett durch. Worauf Eltern achten sollten.

Wer Kinder im Auto mitnimmt, muss sie richtig sichern. Laut Gesetz dürfen Kinder bis zu einer Körpergröße von 1,50 Meter oder bis zum Alter von zwölf Jahren nur mit einem geeigneten Kindersitz mitfahren. Für die Zeit vom Babyalter bis zur 1,50-Meter-Grenze sind meist mehrere Sitze nötig. Der ADAC und die Stiftung Warentest haben nun 26 Babyschalen und Kindersitze getestet. Die Modelle kosten zwischen rund 65 und 578 Euro.

Kindersitze im Test: Sechs Modelle schneiden „gut“ ab

Geprüft wurden Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und Schadstoffe. Das Ergebnis: Sechs Babyschalen beziehungsweise Sitze bekommen die Note „gut“. Das ist fast ein Viertel des Testfeldes.

Mehr als die Hälfte der Modelle, insgesamt 16, schneidet mit „befriedigend“ ab. Vier Kindersitze sind nicht empfehlenswert. Drei erhalten nur ein „ausreichend“, ein Modell fällt mit „mangelhaft“ durch.

Gute Nachrichten gibt es bei den Schadstoffen: In keinem der getesteten Kindersitze fanden die Tester umweltbelastende PFAS, die auch als „Ewigkeitschemikalien“ bekannt sind. Beim vorherigen Test war laut Angaben fast jeder dritte Sitz betroffen.

Diese Babyschalen empfiehlt der ADAC

Bei den Babyschalen hebt der ADAC besonders den „Foppapedretti Disk Infant“ hervor. Zusammen mit der Isofix-Station „Tech i-Size“ erreicht das Modell für 368 Euro die Note 1,9. Es ist einer von nur zwei Sitzen, die in jeder Kategorie mindestens eine gute Bewertung erhalten. Auch ohne Isofix-Station bekommt die Babyschale ein „gut“. Dann kostet sie 199 Euro und erreicht die Note 2,2.

Wer bei Google nach aktuellen Themen sucht, sieht neben den Suchergebnissen oft auch eine Box mit Schlagzeilen. Wenn Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle hinterlegen, erscheinen unsere Inhalte häufiger in dieser Schlagzeilen-Box – verlässlicher Lokaljournalismus, aktuelle Nachrichten und wichtige Themen aus Hamburg direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier MOPO.de als bevorzugte Quelle einstellen.

Der ADAC rät: Wer eine Babyschale ohne Isofix-Station mit dem Fahrzeuggurt befestigt, sollte genau auf den richtigen Gurtverlauf achten. Immer wieder würden Schulter- und Beckengurt vertauscht. Dann könne der Sitz bei einem Unfall nicht seine volle Schutzwirkung entfalten.

Ebenfalls „gut“ schneidet der „Silver Cross Glide Plus 360“ ab. Das Modell für Kinder bis etwa eineinhalb Jahre kostet 259 Euro und bekommt die Note 2,4. Es ist der zweite Sitz, der in jeder Kategorie mindestens eine gute Bewertung erhält.

Diese Modelle für größere Kinder überzeugen

Auch bei den Modellen für Kleinkinder und größere Kinder gibt es gute Ergebnisse. Der ADAC hebt zwei Sitze des Herstellers Cybex hervor.

Der „Sirona Ti“ für 480 Euro und der „Pallas G3“ für 260 Euro werden beide mit der Note 2,5 bewertet. Ebenfalls „gut“ ist der „Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size“ für Kinder ab einem Meter Körpergröße. Er kostet 75 Euro und erhält ebenfalls die Note 2,5.

Kindersitze im Test: Ein Modell fällt komplett durch

Vor dem Modell Mink Pro 2 mit Isofix-Basis (5,5) hatte der ADAC bereits im Vorfeld der Veröffentlichung gewarnt. Bei dem Modell für Kinder bis etwa eineinhalb Jahre kann der Sitz aus der Basisstation reißen und unkontrolliert durch das Fahrzeug geschleudert werden. Nach Angaben des ADAC drohen dadurch schwere Verletzungen. Das Modell kostet 145 Euro und fällt als einziges mit „mangelhaft“ durch. Die Note: 5,5.

Die drei „ausreichenden“ Modelle wurden aus mehreren Gründen abgewertet. Dazu zählen ausreichende Sicherheit, ein vergleichsweise komplizierter Einbau und ein gesundheitsgefährdendes Flammschutzmittel in erhöhter Konzentration in einem Bezugsstoff.

Kindersitze im Test: ADAC warnt vor Blindkauf im Internet

Wer einen Kindersitz kaufen will, sollte sich vorher gut über die infrage kommenden Modelle informieren. Dazu rät der ADAC.

Das könnte Sie auch interessieren: Experten küren die besten Olivenöle des Jahres – das sind die Sieger

Am besten sei der Kauf im Fachhandel. Dort können Eltern die Sitze direkt mit dem Kind und im eigenen Auto ausprobieren. Von einem „Blindkauf“ im Internet rät der ADAC generell ab. (dpa/mp)