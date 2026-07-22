Beim Kauf eines Smartphones, einer Brille oder eines Elektrogeräts wird oft gleich eine Zusatzversicherung angeboten. Doch viele dieser Policen kosten mehr, als sie im Ernstfall bringen.

Nicht immer sinnvoll: Handyversicherungen zahlen oft nur den Zeitwert. Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Geht das Handy verloren oder kaputt, ist das ärgerlich. In eine finanzielle Schieflage geraten die meisten Menschen dadurch aber nicht.

Der Bund der Versicherten (BdV) bezweifelt deshalb, dass sich eine Handyversicherung wirklich lohnt. Viele Angebote hätten ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Handyversicherung sinnvoll? Oft gibt es nur den Zeitwert

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Im Schadenfall ersetzen viele Handyversicherungen nicht den ursprünglichen Kaufpreis. Häufig wird lediglich der aktuelle Zeitwert des Geräts gezahlt.

Hinzu kommen nach Angaben des BdV zahlreiche Leistungsausschlüsse. Versicherte sollten deshalb genau prüfen, in welchen Fällen die Police tatsächlich greift.

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Auch andere Kleinstpolicen leisten wenig

Nicht nur Handyversicherungen können sich als wenig hilfreich erweisen. Auch Versicherungen für Elektronik- und Haushaltsgeräte leisten im Schadenfall häufig nur eingeschränkt.

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Der BdV rät deshalb auch von Kleinstversicherungen für Brillen, Tickets oder Sportgeräte ab. Solche Policen sichern keine existenziellen Risiken ab und bieten oft kein angemessenes Verhältnis zwischen Beitrag und Leistung.

Existenzielle Risiken gehen vor

Wer Geld sparen möchte, sollte auf unnötige Versicherungen verzichten. Wichtiger ist es laut BdV, Risiken abzusichern, die die eigene finanzielle Existenz bedrohen können.

Dazu gehören etwa die finanziellen Folgen von Haftungsfällen, Arbeitsunfähigkeit und Tod. Je nach persönlicher Lebenssituation können weitere Versicherungen wichtig sein.

Handyversicherung sinnvoll? Erst den eigenen Bedarf prüfen

Verbraucher sollten zunächst prüfen, welchen Versicherungsschutz sie tatsächlich benötigen. Eine erste Orientierung bietet etwa der Online-Versicherungscheck der Verbraucherzentrale Hamburg.

Steht der persönliche Bedarf fest, kann gezielt nach passenden Policen gesucht werden. Dabei sollte nicht nur eine möglichst niedrige Prämie ausschlaggebend sein. Entscheidend ist auch, welche Leistungen die Versicherung im Schadenfall bietet. Der Schutz sollte immer zur individuellen Lebenssituation passen. (dpa/mp)



