Silberfischchen gelten als harmlos, Papierfischchen können dagegen Bücher, Dokumente und Tapeten beschädigen. Ein Berliner Schädlings-Experte verrät, wie man die Tiere erkennt und wieder loswird.

Silberfischchen kennt fast jeder aus Bad oder Küche. Doch seit einigen Jahren breiten sich auch Papierfischchen in Deutschland immer stärker aus. Während die einen vor allem lästig sind, können die anderen Bücher, Dokumente und Tapeten beschädigen. Ein Berliner Schädlings-Experte erklärt, woran man die Tiere erkennt – und wie man sie wieder loswird.

Silberfischchen und Papierfischchen sehen sich auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich. Doch während Silberfischchen meist nur unangenehme Mitbewohner sind, können Papierfischchen erheblichen Schaden anrichten. Die ursprünglich wohl aus Afrika stammenden Tiere breiten sich seit Jahren auch in Deutschland aus, Experten sprechen inzwischen von einer regelrechten Invasion. Silberfischchen dagegen begleiten den Menschen vermutlich schon seit Jahrhunderten und fühlen sich vor allem in feuchten Räumen wohl.

„Die Zahl der Papierfischchen könne je nach Größe eines Gebäudes ‚ins Unendliche gehen‘“

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„Silberfischchen sind sehr mobil“, sagt Bill Landsberger vom Rathgen-Forschungslabor der Staatlichen Museen Berlin gegenüber dem „Spiegel“. Die Insekten lieben Feuchtigkeit und gelangen deshalb immer wieder in Wohnungen. Wer sie dauerhaft loswerden möchte, sollte vor allem die Luftfeuchtigkeit senken, regelmäßig stoßlüften und Feuchträume gut heizen. Ein Kammerjäger könne zwar kurzfristig helfen, die Ursachen eines Befalls aber nicht beseitigen.

Deutlich problematischer sind Papierfischchen. Sie fühlen sich gerade in modernen, trockenen Neubauten wohl und ernähren sich unter anderem von Papier, Kartons, Fotos und Tapeten. „Die Zahl der Papierfischchen könne je nach Größe eines Gebäudes ‚ins Unendliche gehen‘“, sagt Landsberger dem „Spiegel“. In schweren Fällen würden Familien sogar ihre Wohnungen räumen, weil sie den Befall nicht mehr ertragen.

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„In Berlin nimmt die Verbreitung gerade auffällig zu“

Um Papierfischchen zu bekämpfen, empfiehlt der Experte Klebefallen zur Ortung der Tiere, gründliches Staubsaugen und das Abdichten von Fugen und Sockelleisten. Lebensmittel, Bücher und andere potenzielle Nahrungsquellen sollten möglichst geschützt gelagert werden. Problematisch: Eine dauerhafte Bekämpfung gelingt oft nur, wenn auch Nachbarn mitziehen.

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Doch damit nicht genug: Neben Silber- und Papierfischchen breitet sich nach Angaben des Experten inzwischen eine dritte Art aus. Das sogenannte Geisterfischchen ist größer als ein Silberfischchen, gelblich-weiß gefärbt und schimmert perlmuttartig. Erstmals wurde die Art vor mehr als 100 Jahren auf Sri Lanka beschrieben, in Europa tauchte sie erst vor wenigen Jahren auf. „In Berlin nimmt die Verbreitung gerade auffällig zu“, sagt Landsberger dem „Spiegel“. Noch gilt das Geisterfischchen als vergleichsweise selten – doch Experten beobachten seine Ausbreitung aufmerksam.