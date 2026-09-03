Das Zimmer ist längst bezahlt – trotzdem verlangt das Hotel beim Check-in eine Kreditkarte und blockiert womöglich sogar einen Betrag. Das ist grundsätzlich möglich, aber nicht ohne Regeln.

Wird etwas von der Karte abgebucht, was man nicht nachvollziehen kann? Dann sollten Urlauber tätig werden. Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn

Wer im Hotel eincheckt, erlebt es immer wieder: Obwohl das Zimmer bereits bezahlt ist, soll zusätzlich eine Kreditkarte als Sicherheit hinterlegt werden. Manchmal wird auf der Karte sogar ein bestimmter Betrag vorreserviert.

Grundsätzlich ist das zulässig. Voraussetzung ist allerdings, dass das Hotel vor der Buchung transparent darauf hingewiesen hat, sagt Karolina Wojtal, Juristin beim Europäischen Verbraucherzentrum. Häufig steht eine entsprechende Regelung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kreditkarte beim Hotel-Check-in: Warum Hotels sie verlangen

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Auch der Hotelverband Deutschland (IHA) empfiehlt Hoteliers grundsätzlich, zur Absicherung von Buchungen eine Kreditkarte hinterlegen zu lassen.

Das kann bereits während des Buchungsvorgangs geschehen oder spätestens beim Check-in, erklärt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Stefan Dinnendahl.

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Die Kreditkarte dient dem Hotel als Sicherheit. Das kann etwa relevant werden, wenn ein Gast Leistungen wie die Minibar nutzt und die Rechnung anschließend nicht bezahlt.

Auch mögliche Schäden an der Zimmereinrichtung können ein Grund für die Absicherung sein.

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Wie hoch darf die Reservierung sein?

Hotels können auf der Kreditkarte einen Betrag blockieren. Dabei müssen sie allerdings klar mitteilen, wie hoch dieser Betrag ausfällt und wie lange er reserviert bleibt, sagt Wojtal.

Die Höhe muss zudem in einem angemessenen Verhältnis zu möglichen Kosten stehen. Bei einer Suite für 15.000 Euro könne der reservierte Betrag entsprechend höher ausfallen als bei einem Zimmer für 80 Euro.

Nach dem Aufenthalt muss das Hotel den vorreservierten Betrag zeitnah wieder freigeben. Nach Einschätzung der Verbraucherschützerin sollte das spätestens innerhalb von 14 Tagen geschehen sein.

Darf das Hotel die Übernachtung verweigern?

Komplizierter wird es, wenn der Gast seine Kreditkarte nicht hinterlegen möchte. Kann ein Hotel die Übernachtung dann verweigern, obwohl das Zimmer bereits bezahlt wurde?

Darauf gibt es keine eindeutige Antwort.

Der Hotelverband Deutschland erklärt: Besteht bereits ein Beherbergungsvertrag, könne dieser nicht ohne sachlichen Grund aufgehoben werden. Verweigere ein Gast erforderliche Angaben, komme es deshalb auf den konkreten Einzelfall an.

Wojtal sind keine deutschen Gerichtsurteile bekannt, die diese Frage eindeutig klären.

Kreditkarte beim Hotel-Check-in: AGB können entscheidend sein

Ist die Pflicht zur Hinterlegung einer Kreditkarte bereits in den Vertragsbedingungen festgelegt, könnte ein Hotel nach Einschätzung Wojtals einem Gast vermutlich tatsächlich die Übernachtung verweigern, wenn dieser sich weigert.

Anders sieht es aus, wenn die Forderung überraschend erst beim Check-in auftaucht.

Wurde der Gast vorher nicht darüber informiert, sei rechtlich fraglich, ob das Hotel deswegen seine Leistung verweigern dürfe, sagt Wojtal.

Im Ausland kann die Situation wiederum anders aussehen. Selbst innerhalb der Europäischen Union können etwa in Spanien, Italien oder Griechenland andere Regeln gelten.

Einen einheitlichen europäischen Rechtsrahmen gibt es in diesem Bereich laut Wojtal nicht. Entscheidend ist das jeweilige nationale Recht.

Kreditkarte beim Hotel-Check-in: Nach dem Urlaub Abrechnung prüfen

Wer seine Kreditkarte hinterlegt hat, sollte nach der Reise die Abrechnung besonders genau kontrollieren.

Tauchen fragwürdige Belastungen auf, empfiehlt Wojtal zunächst, das Hotel zu kontaktieren und eine Begründung für die Forderung zu verlangen.

Antwortet das Hotel nicht oder erscheint die Abbuchung auch nach der Erklärung nicht gerechtfertigt, sollte man sich an den Kartendienstleister oder die kartenausgebende Bank wenden.

Unter Umständen lässt sich die Zahlung zurückholen. Ob ein sogenanntes Chargeback möglich ist, hängt allerdings vom jeweiligen Anbieter ab.

Denn eine allgemeine gesetzliche Pflicht, ein Chargeback-Verfahren anzubieten, gibt es laut Wojtal nicht.

Bei nicht autorisierten Zahlungen gelten andere Regeln

Anders kann die Lage bei eindeutig nicht autorisierten Zahlungen aussehen. Das gilt auch, wenn ein Hotel einen höheren Betrag abbucht als vom Reisenden freigegeben.

Nach Angaben Wojtals sieht die EU-Zahlungsdiensterichtlinie in solchen Fällen grundsätzlich vor, dass der Zahlungsdienstleister den Betrag unverzüglich erstatten muss – sofern entweder die Zahlung selbst oder die Höhe der Belastung nicht vom Reisenden autorisiert wurde. (dpa/mp)