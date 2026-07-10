Teures Kollagenpulver im Kaffee oder doch einfach nur eine Mütze mehr Schlaf und reichlich Gemüse? Eine Expertin ordnet die Beauty-Versprechen rund um das populäre Morgenritual ein.

Zum Koffein- gleich noch ein Kollagen-Kick: Hat sich in Ihrem Bekannten-(oder besser Freundinnen-)Kreis auch schon das Ritual verbreitet, laut dem man sich mit reichlich Kollagenpulver im Morgenkaffee richtig schön trinken kann?

Das soll für einen Glow sorgen, also der Haut einen frischen Kick geben und sie regelrecht strahlen lassen. Dafür wurde sogar ein eigener Begriff erfunden: „Glow coffee“. Doch funktioniert die Extra-Dosis Kollagen wirklich?

„Der Trend lebt vor allem von geschicktem Marketing – die wissenschaftliche Grundlage ist deutlich weniger glamourös als die Werbeversprechen“, sagt Daniela Krehl. Laut der Ernährungswissenschaftlerin bei der Verbraucherzentrale Bayern werde Kollagenpulver häufig als Wundermittel für straffe Haut, kräftige Haare oder feste Nägel angepriesen. „Doch dafür gibt es nach unserer Einschätzung keine überzeugenden Belege“, zieht die Verbraucherschützerin den Kollagen-Jüngern den Zahn.

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Kollagen steuert nicht automatisch Falten an

Krehl erklärt das Grundproblem: „Kollagen, das wir essen oder trinken, landet nicht einfach in der Haut. Es wird im Verdauungstrakt zunächst in kleine Eiweißbausteine zerlegt – genauso wie das Eiweiß aus Joghurt, Bohnen oder einem Frühstücksei.“ Der Körper entscheide dann selbst, wo er diese Bausteine benötigt. „Es gibt also keinen Mechanismus, der sie gezielt in Falten oder schlaffe Haut schickt“, sagt Krehl.

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Zwar zeigen laut der Expertin einzelne Studien kleine Verbesserungen der Hautfeuchtigkeit oder -elastizität. Viele dieser Untersuchungen seien jedoch klein, von kurzer Dauer oder von Herstellern finanziert. Deshalb lasse sich daraus keine allgemeine Empfehlung ableiten. Auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat Krehl zufolge bislang keinen Health Claim zugelassen, der eine Verbesserung der Haut durch Kollagen belegt.

Expertin: Teurer Eiweißzusatz statt garantiertem Glow

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Wer also Kollagen in den Kaffee rührt, bekommt vor allem eines: „Teuren Eiweißzusatz, aber keinen garantierten Glow“, so Daniela Krehl. Es mache wissenschaftlich auch keinen entscheidenden Unterschied, ob man ein teures Markenprodukt oder günstiges Pulver aus der Drogerie verwende: „Höhere Preise bedeuten auf jeden Fall nicht automatisch eine bessere Wirkung.“





Und was ist mit der Dosis? Anbieter verweisen auf eine Menge von etwa einem Esslöffel für den Kaffee, das seien circa 10 bis 15 g Kollagenpulver. „Wie viel Kollagen sinnvoll wäre, lässt sich aus den genannten Gründen nicht seriös beantworten. Die in Studien verwendeten Mengen liegen meist zwischen etwa 2,5 und 10 g täglich“, so die Verbraucherschützerin.

Was der Haut besser hilft als Pulver im Kaffee

Für eine gesunde Haut gäbe es laut Daniela Krehl nach wie vor deutlich besser belegte Maßnahmen. Sie zählt auf: „Nicht rauchen, UV-Schutz, ausreichend Schlaf, regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Flüssigkeit und Eiweiß sowie viel Gemüse und Obst.“

Diese Faktoren würden die Haut nachweislich stärker beeinflussen als ein Löffel Kollagen im Kaffee. Sprich: „Schöne Haut entsteht nicht im Kaffeebecher, sondern durch den Lebensstil“, fasst die Expertin zusammen. (dpa/vd)



