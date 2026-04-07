Gemeinschaftsdepot für Paare: Vorteile, Risiken und wichtige Tipps

Gemeinsam investieren kann sich lohnen – doch ein Gemeinschaftsdepot bringt nicht nur Vorteile. Worauf Paare achten sollten, bevor sie ihr Geld zusammen anlegen.

Wer gemeinsam fürs Alter sparen, die Kinder absichern oder für große Ziele wie eine Weltreise investieren will, landet schnell beim Thema Wertpapierdepot. Neben dem klassischen Einzeldepot gibt es auch das Gemeinschaftsdepot – eine Lösung für zwei oder mehr Personen.

Doch bevor Paare diesen Schritt gehen, sollten sie die Details kennen. Denn das Modell hat klare Vorteile, aber auch einige Risiken.

So funktioniert das Gemeinschaftsdepot

Ein Gemeinschaftsdepot ist ein Anlagekonto, das mehrere Personen zusammen nutzen. Meist sind es zwei Partner, wie Thomas Mai von der Verbraucherzentrale Bremen erklärt. Möglich ist es aber auch für größere Gruppen, etwa Erbengemeinschaften. Die Wertpapiere werden dabei gemeinsam bei einer Bank verwahrt. Alle Beteiligten greifen auf dasselbe Depot zu.

Oder-Depot vs. Und-Depot

Es gibt zwei Varianten – mit entscheidenden Unterschieden im Alltag:

Oder-Depot:

Hier kann jeder allein handeln. Jeder Depotinhaber hat einen eigenen Zugang und darf unabhängig kaufen, verkaufen oder Sparpläne ändern.

Und-Depot:

Hier geht nichts ohne Zustimmung aller. Jede Entscheidung muss gemeinsam getroffen werden. Das macht das Modell deutlich unflexibler.

Gemeinschaftsdepot Vorteile: Gemeinsamer Vermögensaufbau

Der größte Pluspunkt: Paare bauen gemeinsam Vermögen auf. Beide können Geld einzahlen – in gleicher oder unterschiedlicher Höhe.

Weitere Vorteile:

Beim Oder-Depot kann jeder den anderen vertreten

Bei Krankheit oder Todesfall bleibt der Partner handlungsfähig

Nur ein Depot bedeutet weniger Gebühren

Gemeinschaftsdepot Nachteile: Konflikte und Steuerfallen

Doch das Modell hat auch Schattenseiten. Ein zentraler Punkt: Beide müssen sich über die Anlagestrategie einig sein. Unterschiedliche Vorstellungen können schnell zu Streit führen. Beim Und-Depot kommt hinzu, dass jede Entscheidung Zeit kostet. Ist ein Partner nicht erreichbar, kann das schnelle Reagieren auf Marktbewegungen schwierig werden.

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Auch steuerlich kann es heikel werden: Zahlt ein Partner eigenes Vermögen ein, kann das als Schenkung gelten. Der Freibetrag für Ehepaare beträgt 500.000 Euro, für Unverheiratete 20.000 Euro (alle zehn Jahre). Experten raten deshalb, die Einzahlungen genau zu planen.

Gemeinschaftsdepot eröffnen: Das sollten Paare wissen

Nicht jede Bank bietet Gemeinschaftsdepots an. Vor allem Direktbanken haben solche Modelle im Angebot. Teilweise verlangen Banken zusätzlich ein gemeinsames Girokonto. Wichtig: Alle künftigen Depotinhaber müssen den Antrag gemeinsam stellen und sich legitimieren – entweder vor Ort oder online per Ident-Verfahren.

Tipps: So vermeiden Paare Probleme

1. Freistellungsauftrag nutzen

Verheiratete Paare können bis zu 2.000 Euro Kapitalerträge pro Jahr steuerfrei stellen.

2. Altersvorsorge gemeinsam planen

Ein Gemeinschaftsdepot kann helfen, finanzielle Unterschiede auszugleichen – etwa wenn ein Partner weniger verdient.

3. Depotvertrag abschließen

Ein separater Vertrag regelt, wem welcher Anteil gehört. Das schafft Klarheit – auch für unverheiratete Paare (dpa/mp)