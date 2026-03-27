Finanzamt fordert Belege an: Was tun, wenn Unterlagen verloren sind?

Brief vom Finanzamt – und die geforderten Belege sind weg? Warum das kein Grund zur Panik ist und wie Betroffene dann richtig reagieren.

Ein Schreiben vom Finanzamt sorgt schnell für Stress. Gefordert werden Rechnungen, Verträge oder andere Nachweise – doch genau diese Unterlagen sind nicht mehr auffindbar. Viele glauben dann, sie hätten automatisch schlechte Karten. Doch das stimmt so nicht. Im deutschen Steuerrecht gilt die sogenannte Belegvorhaltepflicht. Das bedeutet: Nachweise müssen erst auf Nachfrage vorgelegt werden. Gleichzeitig gibt es klare Grenzen.

Belege für das Finanzamt verloren: Niemand muss Unmögliches leisten

Zwar besteht eine Mitwirkungspflicht. Steuerpflichtige müssen ihre Angaben grundsätzlich erklären und belegen können. Doch das Gesetz verlangt nichts Unmögliches. Das Finanzamt darf keine Beweise einfordern, die objektiv nicht mehr beschafft werden können. Etwa wenn Unterlagen nicht aufbewahrungspflichtig waren, längst vernichtet wurden oder bei Dritten nicht mehr erhältlich sind.

Warum Ignorieren teuer werden kann

Wichtig ist vor allem die Reaktion auf das Schreiben. Wer gar nicht antwortet, riskiert eine Schätzung durch das Finanzamt – und die fällt meist nicht zugunsten der Steuerzahler aus.

„Wer hingegen offen kommuniziert, hat deutlich bessere Karten“, sagt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler. Entscheidend ist eine sachliche Erklärung, warum die Unterlagen fehlen. Ausflüchte helfen nicht – nachvollziehbare Gründe schon.

Belege verloren? Ersatznachweise können helfen

Fehlende Originalbelege bedeuten nicht das Aus. Stattdessen können Ersatznachweise eingereicht werden.

Dazu zählen zum Beispiel:

Kontoauszüge

E-Mail-Korrespondenzen

eigene Aufstellungen

Vergleichswerte aus anderen Jahren

Oft reicht es aus, den Sachverhalt plausibel darzustellen. Ein lückenloser Vollbeweis ist nicht immer erforderlich.

Einspruch beim Finanzamt bleibt möglich

Selbst wenn das Finanzamt Kürzungen vornimmt, ist das Verfahren nicht automatisch beendet. Gegen den Steuerbescheid kann Einspruch eingelegt werden.

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Das gilt besonders dann, wenn die Entscheidung der Behörde nicht nachvollziehbar ist. Laut Rechtsprechung rechtfertigt allein das Fehlen von Belegen keine pauschale Ablehnung.

Fehlende Unterlagen sind also kein Beinbruch. Wer kooperiert, ehrlich erklärt und Ersatznachweise liefert, kann auch ohne perfekte Belege zu einem fairen Ergebnis kommen. Der Bund der Steuerzahler Deutschland unterstützt Mitglieder mit praktischen Tipps und Informationen – damit ein Behördenbrief kein Dauerproblem wird. (dpa/mp)