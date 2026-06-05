Festival abgesagt: Bekommen Fans jetzt auch Unterkunft und Anreise erstattet?

Wenn ein Festival abgesagt wird, ist der Ärger groß. Klar ist: Das Ticketgeld muss zurück. Bei Übernachtungs- und Reisekosten sieht es für Besucher aber meist anders aus.

Ein Jahr Vorfreude – und plötzlich ist alles vorbei. Wird ein Festival abgesagt, stehen Fans und Besucher oft mit nutzlos gewordenen Tickets da. Für Veranstalter ist die Absage in der Regel die äußerste Maßnahme. Manchmal ist sie aber alternativlos. Dann stellt sich für viele die Frage: Welche Kosten bekommen sie zurück?

Festival abgesagt: Ticketkosten müssen erstattet werden

Die Kosten für die Eintrittskarten müssen Anbieter in diesem Fall erstatten. Das sagt Rechtsanwältin Caroline Sohns aus Hannover/Düsseldorf. Sie ist Mitglied im Zivilrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins. „Wird eine Veranstaltung durch den Anbieter endgültig abgesagt, entsteht für den Käufer ein Rücktrittsrecht“, sagt Sohns. Der gezahlte Kaufpreis muss dann unverzüglich zurückgezahlt werden.

Für die Rückerstattung gelten 14 Tage als angemessen. So lange sollte der Vorgang nach Einschätzung der Rechtsanwältin höchstens dauern.

Unterkunft und Anreise meist nicht erstattungsfähig

Anders sieht es bei weiteren Ausgaben aus. Müssen Veranstalter also auch für bereits gebuchte Reisekosten oder die Unterkunft aufkommen?

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In der Regel nicht, sagt Sohns. Der Grund: Kosten für Anreise und Übernachtung nehmen Besucherinnen und Besucher freiwillig auf sich. Sie dienen dazu, individuelle Bedürfnisse zu erfüllen.

Deshalb unterliegen diese Kosten meist keiner Schadenersatzpflicht. Sagt der Veranstalter das Festival aus Gründen ab, die er nicht selbst zu verschulden hat, muss er dafür ohnehin nicht einstehen. Ein Beispiel dafür wäre eine Unwetter-Vorhersage.

Festival abgesagt: Wann Tickets zurückgeschickt werden müssen

Manchmal behalten Tickets grundsätzlich ihre Gültigkeit. Dann können sie im Folgejahr erneut genutzt werden. In solchen Fällen kann der Veranstalter die Erstattung davon abhängig machen, dass das Ticket zurückgeschickt wird. Das erklärt Sohns.

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Sobald die Eintrittskarte beim Veranstalter eingegangen ist, sollte auch dann die Rückerstattung nicht länger als 14 Tage dauern. Für Fans bedeutet das: Das Ticketgeld kommt zurück – Unterkunft und Anreise bleiben aber meist ihr eigenes Risiko. (dpa/mp)