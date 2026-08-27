Vollwaschmittel, Colorwaschmittel, Weichspüler, Duftperlen: Im Waschmittelregal ist die Auswahl riesig. Doch für saubere Wäsche braucht es oft deutlich weniger Produkte – und auch bei der Dosierung lässt sich sparen.

Viel hilft viel? Von dieser Logik kann man sich, geht es ums Waschmittel, getrost verabschieden. Christin Klose

Rund 547.000 Tonnen Waschmittel werden in Deutschland jedes Jahr verbraucht. Das entspricht laut Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) etwa 6,5 Kilogramm pro Kopf.

Viel Waschmittel macht die Wäsche allerdings nicht automatisch sauberer – es sorgt vor allem für mehr Schaum.

Auf die Dosierung kommt es an

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„Die richtige Dosis richtet sich nach Wasserhärte, Verschmutzung und Wäschemenge“, sagt Ane Esdohr von der Verbraucherzentrale Berlin. Bei hartem Wasser, stark verschmutzter Kleidung oder einer großen Wäschemenge wird grundsätzlich etwas mehr Waschmittel benötigt.

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Die Wasserhärte am Wohnort lässt sich im Internet recherchieren oder beim örtlichen Wasserversorger erfragen. Die dazu passende Dosierung steht auf der Waschmittelverpackung. Esdohr empfiehlt, an der Dosierhilfe zu markieren, welche Menge normalerweise gebraucht wird.

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Richtiges Waschmittel: Diese drei Produkte reichen meist

Für den Alltag braucht es laut Esdohr nur wenige verschiedene Waschmittel. Vollwaschmittel eignet sich für weiße Wäsche und Hygienewäsche, Colorwaschmittel für Buntes und Dunkles. Bei Bedarf kommt noch ein Woll- oder Feinwaschmittel dazu.

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Spezielle Schwarzwaschmittel seien häufig eher Marketing als notwendig, so die Verbraucherschützerin. Wichtig sei allerdings: „Dunkles nicht mit Vollwaschmittel waschen, da dieses Mittel Schwarzes ausbleichen kann.“

Flecken möglichst schnell behandeln

Bei hartnäckigen Flecken kann Gallseife helfen. Damit lassen sich betroffene Stellen vor dem Waschen vorbehandeln.

Flecken sollten außerdem möglichst nicht erst eintrocknen. Besser ist es, sie so schnell wie möglich auszuwaschen.

Richtiges Waschmittel: Auf diese Öko-Siegel achten

Die Verbraucherzentralen empfehlen Waschmittel mit anerkannten Öko-Siegeln. Dazu gehören der Blaue Engel, das EU-Ecolabel, Ecocert, Ecogarantie und NCP, kurz für Nature Care Product.

Bei der Umweltverträglichkeit der Inhaltsstoffe gehen die Anforderungen dieser Siegel über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Bestimmte umweltschädliche Inhaltsstoffe sind dabei ausdrücklich ausgeschlossen. Welche Kriterien die einzelnen Siegel erfüllen, können Verbraucher beispielsweise auf „siegelklarheit.de“ nachlesen.

Weichspüler ist meist überflüssig

Auch auf Weichspüler kann häufig verzichtet werden. „Weichspüler ist in vielen Haushalten ein verzichtbarer Zusatz. Für saubere Wäsche ist er meist nicht nötig“, sagt Esdohr.

Er sorgt vor allem für Duft, kann Handtücher weniger saugfähig machen und belastet zusätzlich das Abwasser. Wer darauf verzichtet, spart laut Esdohr Geld, Verpackung, Chemie und unnötige Inhaltsstoffe.

Richtiges Waschmittel: Veganer sollten bei Weichspüler genau hinsehen

Für Menschen, die vegane Produkte bevorzugen, lohnt sich ein genauer Blick auf die Verpackung. Die weichmachenden Inhaltsstoffe können je nach Produkt aus pflanzlichen oder petrochemischen Rohstoffen stammen – aber auch aus tierischen Rohstoffen wie gereinigten tierischen Fetten.

Wer vegan lebt, sollte deshalb prüfen, ob das Produkt ausdrücklich als „vegan“ gekennzeichnet ist. Die Alternative: ganz auf Weichspüler verzichten.

Auch Duftperlen sind nicht nötig

Zusätzliche Duftperlen können Haut und Umwelt unnötig belasten. Hat Kleidung keine Flecken und geht es lediglich darum, einen Geruch loszuwerden, reicht es häufig schon, die Stücke auszulüften.

Ein weiterer Spartipp: Die Waschmaschine sollte grundsätzlich voll beladen werden. Eine Ausnahme bilden Woll- und Feinwäsche. Eine volle Maschine spart Energie und Wasser. (dpa/mp)