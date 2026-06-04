Falscher Support-Mitarbeiter, 2000 Euro weg: Versicherung zahlt nicht

Eine Frau verliert nach einem Onlinebetrug fast 2000 Euro. Doch ihre Hausratversicherung muss trotz Cyber-Schutz nicht zahlen. Der Grund liegt in den Details der Police.

Wer bei einem Onlinebetrug Geld verliert, kann nicht automatisch auf seine Hausratversicherung hoffen. Das gilt auch dann, wenn die Police einen Zusatzbaustein für Cyberrisiken enthält. Das zeigt ein Urteil des Amtsgerichts Bernau. Darauf weist das Rechtsportal „Anwaltauskunft.de“ des Deutschen Anwaltvereins hin.

In dem Fall wollte eine Frau über die Plattform Vinted eine Babytrage verkaufen. Ein angeblicher Käufer meldete sich bei ihr. Er erklärte, der Kaufpreis sei bereits bezahlt worden. Die Verkäuferin werde dazu noch von der Plattform informiert.

Kurz darauf erhielt die Frau eine E-Mail mit einem Link zu einem Chatraum. Dort gab sich eine Person als Mitarbeiter der Plattform aus. Die Frau wurde aufgefordert, ihre IBAN und ihre Kreditkartendaten einzugeben.

Fast 2000 Euro vom Konto weg

Anschließend erhielt die Verkäuferin über die App ihrer Bank eine Freigabeanfrage. Diese bestätigte sie. Kurz danach wurden fast 2000 Euro von ihrem Konto abgebucht. Die Frau verlangte daraufhin Ersatz von ihrer Hausratversicherung. Ihre Police enthielt auch einen Zusatzbaustein zum Schutz gegen Cyberrisiken und Phishing-Angriffe.

Gericht sieht keinen versicherten Phishing-Fall

Das Amtsgericht Bernau wies die Klage jedoch ab. Nach Auffassung des Gerichts lag kein versicherter Phishing-Fall im Sinne der vereinbarten Bedingungen vor.

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Die Richter führten aus, dass IBAN und Kreditkartendaten keine „vertraulichen Zugangsdaten“ seien. Solche Daten würden im Zahlungsverkehr regelmäßig weitergegeben. Sie seien deshalb nicht mit Passwörtern, PINs oder TAN-Nummern vergleichbar.

IBAN im Chat verraten: Zahlungsfreigabe selbst bestätigt

Außerdem sei der Schaden nicht durch den Missbrauch von Onlinebanking-Zugangsdaten entstanden, so das Gericht. Entscheidend sei vielmehr gewesen, dass die Klägerin die Zahlung selbst in ihrer Banking-App freigegeben habe. Nach Ansicht des Gerichts war dabei erkennbar, dass eine Zahlung an einen Dritten ausgelöst wird.

Offen ließ das Gericht, ob ein Betrug über einen Chatraum überhaupt unter die konkrete Versicherungsregelung fallen könnte. Denn die Klausel stellte ausdrücklich auf gefälschte E-Mails ab.

Cyber-Schutz oft eng gefasst

Der Fall zeigt nach Einschätzung des Deutschen Anwaltvereins, dass Phishing-Klauseln in Hausratversicherungen oft relativ eng formuliert sind. Häufig sind nur Fälle erfasst, in denen Täter über gefälschte E-Mails an Zugangsdaten wie PINs, TANs oder Onlinebanking-Passwörter gelangen. Diese nutzen sie dann, um sich bei Konten einzuloggen.

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Wer in einem Chatraum seine IBAN und Kreditkartendaten eingibt und anschließend eine Zahlung in der Banking-App freigibt, kann nach diesem Urteil nicht automatisch mit Versicherungsschutz rechnen. (dpa/mp)