Brandgefahr durch Mehrfachsteckdosen: Das sollten Sie wissen

Mehrere Geräte, nur eine Wandsteckdose: Steckdosenleisten sind praktisch. Doch wer sie falsch nutzt, riskiert Überhitzung – und im schlimmsten Fall einen Brand.

Schnell noch den Heizlüfter, die Kaffeemaschine und ein weiteres Gerät anschließen? Bei Mehrfachsteckdosen ist Vorsicht geboten. Denn jede Steckdosenleiste hat eine Belastungsgrenze, die nicht überschritten werden sollte. „Eine Überlastung führt schnell zu einer Überhitzung“, sagt Frank Hachemer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes. Die maximale Belastbarkeit steht meist direkt auf der Mehrfachsteckdose. Häufig liegt sie etwa bei 3500 Watt.

Mehrfachsteckdosen: Leistung der Geräte zusammenrechnen

Wer mehrere Geräte einsteckt, sollte deren Stromverbrauch zusammenrechnen. Dieser maximale Strombedarf steht in der Regel auf den Typenschildern der Geräte.

Dabei kommt es nicht nur auf die Anzahl der angeschlossenen Geräte an. Entscheidend ist vor allem, um welche Geräte es geht. „Beispielsweise ein Heizlüfter, ein Kaffeevollautomat und ähnliche Verbraucher haben einen hohen Strombedarf“, erklärt Andreas Habermehl vom Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH).

Nicht mehrere Leisten hintereinander schalten

Ein wichtiger Rat der Initiative Elektro+: Pro Wandsteckdose sollte nur eine Mehrfachsteckdose genutzt werden. Sie darf keinesfalls mit einer weiteren Mehrfachsteckdose verlängert werden.

Feuerwehrverbandsvize Hachemer warnt außerdem davor, Steckdosenleisten in Nassbereichen zu nutzen. Das gilt etwa im Bad, unter Pflanzen oder über einem Aquarium. Generell sollte man auf geprüfte Qualität achten, weil diese bei Bauteilen und Verarbeitung sicherer sei.

Die Sicherung schützt nicht immer

Auf die Leitungsschutzschalter im Hausverteilerkasten sollte man sich nicht verlassen. Laut Habermehl können sie die Überhitzung einer Mehrfachsteckdose, die an einer Wandsteckdose angeschlossen ist, nicht zuverlässig verhindern.

Der Grund: Bei zu hoher Belastung der Steckdosenleiste löst die Sicherung nicht zwingend aus. Die Leitung in der Wand kann für die Belastung noch ausgelegt sein – die Steckdosenleiste aber nicht.

Mehrfachsteckdosen: Überhitzung bleibt oft unbemerkt

Besonders tückisch: Wenn eine Steckdosenleiste überhitzt, bemerkt man das nicht unbedingt rechtzeitig. Die Brandgefahr steckt auch im Material. Das Gehäuse von Mehrfachsteckern besteht meist aus brennbarem Kunststoff. „Der Laie bemerkt die Gefahr einer unzulässigen Erwärmung nur, wenn er das Kabel der Mehrfachsteckdose oder die Mehrfachsteckdose selbst berührt“, sagt Habermehl.

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Laut Hachemer kann es zwar Schmorspuren und einen entsprechenden Geruch geben. Bei dunklen Geräten oder Steckern könne das aber leicht übersehen werden – ebenso, wenn die Steckdose außerhalb des direkten Sichtbereichs genutzt werde.

Eine Steckdose kann auch ganz plötzlich überhitzen. Hachemers Rat, damit man im Brandfall schnell aufmerksam wird: Rauchmelder. (dpa/mp)