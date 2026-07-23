Wer beim neuen Handy nicht sofort zuschlägt, kann mehrere Hundert Euro sparen. Eine aktuelle Analyse zeigt, wann iPhones, Galaxy-Modelle und andere Smartphones besonders günstig sind.

Bei Apple lohnt es sich nach der Markteinführung eines neuen iPhones circa ein halbes Jahr mit dem Kauf zu warten - erst dann sind sie im Schnitt rund 10 Prozent günstiger. Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Das neue Smartphone ist gerade auf dem Markt – und soll am liebsten sofort in der Tasche landen? Gut und schön. Aber Geduld kann sich in diesem Fall besonders auszahlen.

Wer nicht direkt zum Verkaufsstart zugreift, kann je nach Hersteller bis zu 40 Prozent des Kaufpreises sparen. Das hat die Stiftung Warentest für ihre Ausgabe 8/26 in einer Preisanalyse ermittelt. Bei teuren Spitzenmodellen geht es dabei schnell um mehrere Hundert Euro.

Smartphone günstig kaufen: Im Sommer fallen die Preise

Anzeige

Besonders günstig sind Smartphones laut Analyse im Juli und August. Käuferinnen und Käufer sollten allerdings auch nicht unbegrenzt warten. Denn dann könnte das Wunschmodell in der bevorzugten Farbe oder Ausstattung bereits ausverkauft sein. Werden einzelne Varianten knapp, können die Preise sogar wieder steigen.

Wer bei Farbe und Ausstattung flexibel ist, hat bessere Chancen auf ein Schnäppchen. Teilweise lassen sich so Angebote finden, die noch unter den durchschnittlichen Tiefpreisen der Untersuchung liegen.

Anzeige

Vorgängermodelle reichen oft aus

Richtig viel Geld lässt sich sparen, wenn es nicht unbedingt das allerneueste Gerät sein muss. Große Leistungssprünge zwischen zwei Smartphone-Generationen sind der Analyse zufolge schon seit Längerem selten.

Anzeige

Die Vorgängermodelle stehen den Nachfolgern deshalb häufig kaum nach. In manchen Fällen sind sie laut Stiftung Warentest sogar besser.

Smartphone günstig kaufen: Bei iPhones zahlt sich Geduld aus

Apple bringt seine neuen iPhones meist Ende September auf den Markt. In den ersten 90 Tagen bleiben die Preise laut Analyse in der Regel auf dem Niveau der unverbindlichen Preisempfehlung.

Erst ab April kosten die Geräte im Durchschnitt rund zehn Prozent weniger. Noch längeres Warten bringt anschließend allerdings kaum zusätzliche Ersparnis. Die Faustregel der Warentester: Wird ein iPhone für weniger als 90 Prozent der ursprünglichen UVP angeboten, handelt es sich grundsätzlich um einen guten Deal.

Samsung-Modelle sind im Juli besonders billig

Neue Samsung-Smartphones erscheinen überwiegend zwischen Ende Januar und Mitte März. Anschließend sinkt der durchschnittliche Preis vergleichsweise schnell.

Im Juli kostet ein neues Galaxy-Modell im Schnitt nur noch rund 75 Prozent des Ausgangspreises. Wer ein aktuelles Samsung-Handy kaufen möchte, sollte deshalb möglichst bis zum Sommer warten, raten die Warentester.

Pixel-Preise fallen kontinuierlich

Google bringt seine Pixel-Smartphones üblicherweise Ende August auf den Markt. Danach sinken die Preise der Geräte kontinuierlich.

Etwa ein Jahr nach der Markteinführung werden die Pixel-Modelle laut Analyse im Schnitt für rund 70 Prozent der ursprünglichen UVP angeboten.

Xiaomi bietet im Herbst hohe Rabatte

Bei Xiaomis Smartphones der T-Reihe ist der Herbst die günstigste Zeit für den Kauf. Rund ein Jahr nach dem Marktstart können die Geräte mehr als 40 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung liegen. (dpa/mp)