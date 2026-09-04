Bank darf nicht Nein sagen: So schützen Schuldner ihr Geld

Wer Schulden hat, kann sein Guthaben auf einem Pfändungsschutzkonto vor Gläubigern schützen. Banken müssen ein Girokonto grundsätzlich in ein P-Konto umwandeln – sogar dann, wenn es im Minus ist. Doch was tun, wenn die Bank trotzdem ablehnt?

Trotz Kontoüberziehung: Banken müssen ein vorhandenes Girokonto auf Wunsch in ein P-Konto umwandeln. Mascha Brichta/dpa-tmn

Schuldner können ihr Girokonto in ein sogenanntes Pfändungsschutzkonto, kurz P-Konto, umwandeln lassen. Damit verhindern sie, dass Gläubiger auf das gesamte Kontoguthaben zugreifen können.

„Jeder Mensch mit einem Girokonto hat ein Recht darauf, dieses in ein P-Konto umwandeln zu lassen“, sagt Ines Moers, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung. Gläubiger können dann nur auf Beträge zugreifen, die über das jeweils individuell geschützte Guthaben hinausgehen.

P-Konto einrichten: Banken dürfen die Umwandlung nicht ablehnen

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Eine Voraussetzung gibt es allerdings: Jeder Mensch darf nur ein einziges P-Konto besitzen. Die besondere Schutzfunktion kann also nicht auf mehreren Konten gleichzeitig eingerichtet werden.

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Banken dürfen die Umwandlung eines Girokontos in ein P-Konto grundsätzlich nicht verweigern. Trotzdem komme das in der Praxis immer wieder vor, sagt Silke Rey Romero von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

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Betroffene sollten die Bank zunächst ausdrücklich auf ihren Rechtsanspruch hinweisen. Hilft das nicht weiter, können sie sich Unterstützung bei einer Verbraucherzentrale oder einer Schuldnerberatung suchen.

P-Konto einrichten geht auch bei überzogenem Girokonto

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Wichtig für Verbraucher: Auch ein bereits überzogenes Girokonto muss die Bank auf Wunsch in ein P-Konto umwandeln.

Gehen nach der Umwandlung neue Gutschriften ein, müssen diese im Rahmen der geltenden Freibeträge zur Verfügung stehen. Die Bank darf das geschützte Geld nicht mit eigenen Forderungen aus dem überzogenen Konto verrechnen.

Das P-Konto selbst wird anschließend als reines Guthabenkonto geführt. Eine erneute Überziehung ist damit nicht möglich.

Basiskonto kann ein Ausweg sein

Stellt sich die Bank dennoch quer, gibt es noch einen anderen Weg. Verbraucher können bei ihrer bisherigen oder einer anderen Bank die Einrichtung eines Basiskontos nach dem Zahlungskontogesetz verlangen.

Anspruch auf ein solches Konto hat jeder Verbraucher, der sich rechtmäßig in der Europäischen Union aufhält. Das gilt auch für asylsuchende oder obdachlose Menschen.

Das notwendige Antragsformular müsse jede Bank bereitstellen, erklärt Silke Rey Romero. Dabei gibt es einen entscheidenden Vorteil: „Beim Basiskonto ist die Einrichtung als P-Konto bereits im offiziellen Antragsformular vorgesehen“, sagt die Verbraucherschützerin. Das P-Konto müsse in diesem Fall also direkt eingerichtet werden.

Wer diesen Weg wählt, sollte sein bisheriges Girokonto allerdings ausdrücklich kündigen und sämtliche Geldgeschäfte auf das neue Konto verlagern. Andernfalls besteht kein lückenloser Pfändungsschutz. (dpa/mp)