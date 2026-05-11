Balkonkraftwerk registrieren: So einfach geht’s

Ein Balkonkraftwerk ist oft schnell montiert. Doch danach muss es noch registriert werden. Kompliziert ist das zum Glück nicht – und es dauert nur wenige Minuten.

Am Balkongeländer, an der Wand, im Garten oder auf dem Garagendach: Mit einem steckerfertigen Solargerät lässt sich recht einfach Strom aus Sonnenenergie erzeugen.

Egal, ob damit die eigene Grundlast gedeckt, Strom gespeichert oder Überschuss ins Netz eingespeist wird: Ein Balkonkraftwerk muss bei der Bundesnetzagentur angemeldet werden.

Balkonkraftwerk registrieren: Diese Website ist wichtig

Die Registrierung läuft über das Marktstammdatenregister, kurz MaStR. Dafür wird die Website www.marktstammdatenregister.de aufgerufen.

Dort wählt man „Registrierung einer Anlage, eines Anlagenbetreibers oder eines anderen Marktakteurs“ aus. Anschließend geht es weiter mit „Solaranlage“ und danach mit der Option „Steckerfertige Solaranlage (sogenanntes Balkonkraftwerk)“.

Konto anlegen und anmelden

Falls noch kein Benutzerkonto vorhanden ist, muss zunächst eines angelegt werden. Dafür werden die nötigen persönlichen Daten eingetragen.

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Das Konto wird anschließend über den Link in der Bestätigungsmail aktiviert. Danach meldet man sich mit den neuen Kontoinformationen an und registriert das Balkonkraftwerk.

Diese Angaben sind Pflicht, wenn Sie ein Balkonkraftwerk registrieren

Die Bundesnetzagentur fragt einige wichtige Daten zur Anlage ab. Damit bekommt die Behörde einen Überblick über installierte Geräte in Deutschland und kann statistische Daten zur Leistung erheben.

Pflichtangaben sind der Standort mit genauer Adresse, der Name der Anlage, das Datum der ersten Inbetriebnahme, die Anzahl und Gesamtleistung der installierten Module, die Leistung des Wechselrichters sowie die Nummer des eigenen Stromzählers.

Als Standardname ist „Balkonkraftwerk“ ausgewählt. Wer einen Stromspeicher betreibt, kann zusätzlich die Kapazität der Akkus und die Leistung in Watt angeben.

Bestätigung herunterladen

Zum Schluss gibt es eine Erfolgsmeldung. Außerdem werden die MaStR-Nummer und eine Registrierungsbestätigung bereitgestellt.

Diese Bestätigung kann heruntergeladen und abgeheftet werden. Sollte sich an der Leistung der Anlage etwas ändern, ein Speicher hinzukommen oder die Anlage außer Betrieb genommen werden, lassen sich die Daten über das Benutzerkonto beim MaStR aktualisieren.

Netzbetreiber wird automatisch informiert

Nach der Registrierung informiert die Bundesnetzagentur den örtlichen Netzbetreiber automatisch über die Anlage. Eine separate Meldung beim Netzbetreiber ist seit Mai 2024 nicht mehr nötig. Falls noch ein Stromzähler ohne Rücklaufsperre eingebaut ist, muss dieser zeitnah ersetzt werden.

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Die Registrierung des Balkonkraftwerks ist kostenlos, wenn man sie selbst erledigt. Wird sie von einem Dienstleister übernommen, etwa vom Installationsbetrieb, können Kosten anfallen. Im Selbstversuch lag der Zeitaufwand bei etwa vier Minuten. (dpa/mp)