Abnehmspritzen und Abnehmpillen können mehrere Hundert Euro im Monat kosten – und werden von den Krankenkassen in der Regel nicht bezahlt. Unter bestimmten Voraussetzungen lassen sich die Ausgaben aber in der Steuererklärung geltend machen.

Die Kosten für die Abnehmspritze oder -pille können unter Umständen als außergewöhnliche Belastungen in der Steuererklärung geltend gemacht werden. Roberto Pfeil/dpa/dpa-tmn

Medikamente zum Abnehmen sind verschreibungspflichtig und können bei Patientinnen und Patienten eine Gewichtsabnahme unterstützen. Ein Problem sind allerdings die hohen Kosten, die bei einer dauerhaften Anwendung anfallen.

Krankenkassen übernehmen die Ausgaben für Abnehmspritze und Abnehmpille in der Regel nicht. Doch steuerlich kann sich die Behandlung trotzdem auswirken.

Abnehmspritze und Abnehmpille: Kosten als außergewöhnliche Belastung ansetzen

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Nach Angaben des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine (BVL) können die Kosten für verschreibungspflichtige Abnehmmedikamente als außergewöhnliche Belastungen in der Steuererklärung angesetzt werden.

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Damit sich daraus tatsächlich eine Steuerentlastung ergibt, muss zunächst die sogenannte zumutbare Eigenbelastung überschritten werden.

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Wie hoch diese ausfällt, hängt vom Einkommen, dem Familienstand und der Zahl der Kinder ab.

Abnehmspritze und Abnehmpille können mehrere Hundert Euro im Monat verschlingen

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Wegen der hohen Medikamentenkosten und der dauerhaften Einnahme könne die Grenze laut BVL durchaus überschritten werden.

Eine Monatspackung der Abnehmpille kostet demnach etwa 170 bis 280 Euro. Bei der Abnehmspritze können monatlich bis zu 490 Euro anfallen.

Der genaue Preis richtet sich nach der Dosierung, die schrittweise erhöht wird.

Belege unbedingt sammeln

„Bei solch hohen Krankheitskosten lohnt es sich, die Belege zu sammeln“, sagt BVL-Geschäftsführerin Jana Bauer.

Dabei sollten nicht nur Rechnungen für die Medikamente aufbewahrt werden. Auch andere Krankheitskosten können relevant sein.

Dazu zählen etwa Fahrten zu Ärzten, Physiotherapeuten, Osteopathen oder zur Apotheke.

Wer dafür das eigene Auto nutzt, kann pro gefahrenem Kilometer 30 Cent als außergewöhnliche Belastung ansetzen. Bei öffentlichen Verkehrsmitteln können die entsprechenden Ticketkosten berücksichtigt werden.

Auch andere Krankheitskosten zählen

Nicht jedes Medikament lässt sich automatisch steuerlich absetzen. Berücksichtigt werden grundsätzlich ärztlich verschriebene Mittel. Ein Nasenspray oder Schmerztabletten, die ohne ärztliche Verordnung selbst gekauft wurden, zählen dagegen nicht.

„Frei verkäufliche Medikamente können jedoch dann in der Steuererklärung abgesetzt werden, wenn sie vom Arzt verschrieben wurden, beispielsweise mittels Privatrezept“, sagt Bauer. Auch Kosten für Seh- und Hörhilfen sowie Zahnbehandlungen können als Krankheitskosten berücksichtigt werden. (dpa/mp)