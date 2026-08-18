Hobbygärtner kennen das: Die Tomatenpflanze hängt bereits voller Früchte, aber irgendwie wollen die nicht reifen. Und dann noch diese vielen Blüten und kleinen Früchte! Ein einfacher Gartenhack hilft bei der Tomatenernte!

Die Tomate ist schon gelblich, orange oder leicht rot – aber noch nicht ganz reif. Viele Hobbygärtner lassen solche Früchte lieber weiter an der Pflanze hängen. Schließlich soll die Tomate ja möglichst viel Sonne abbekommen. Doch genau das ist nicht immer die beste Idee.

Denn Tomaten gehören zu den Früchten, die nach der Ernte weiterreifen können. Wer bereits angereifte Tomaten pflückt und in einer Papiertüte nachreifen lässt, kann die Pflanze entlasten, geplatzte Früchte vermeiden und unter Umständen sogar mehr ernten.

Warum angereifte Tomaten nicht am Strauch bleiben müssen

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Vollreife Tomaten direkt von der Pflanze schmecken herrlich. Trotzdem müssen Früchte nicht bis zur letzten Minute am Strauch bleiben. Entscheidend ist vielmehr, dass sie bereits mit der Reife begonnen haben – also nicht mehr komplett hart und dunkelgrün sind, sondern erste helle, gelbliche, orange oder rötliche Stellen zeigen.

Dann ist der Reifeprozess bereits angestoßen und die Tomate kann auch nach dem Pflücken weiter Farbe, Aroma und Süße entwickeln. Die Bayerische Gartenakademie weist darauf hin, dass Tomaten nachreifen können; ein reifer Apfel oder eine Banane kann den Vorgang durch das Reifegas Ethylen sogar beschleunigen. Allerdings nicht ganz unwichtig: Sie können auch schneller verderben.

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Warum die Tomaten trotzdem Aroma entwickeln

Wer halbreife Tomaten erntet, fürchtet oft fade Früchte. Ganz unbegründet ist das nicht: Eine voll ausgereifte Tomate direkt von der Pflanze bleibt geschmacklich schwer zu schlagen. Doch bei bereits angereiften Früchten fallen die Einbußen beim Geschmack meist deutlich geringer aus als bei völlig grünen Tomaten.

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Ein Teil der Zucker- und Aromabildung ist bereits abgeschlossen, und die Nachreife läuft nur noch zu Ende. Gerade bei drohendem Regen, kühlen Nächten oder sehr dichter Pflanzenlast kann es sinnvoller sein, angereifte Tomaten zu pflücken, statt sie draußen weiter zu riskieren.

Weniger geplatzte Früchte, weniger Fäulnis

Ein großer Vorteil des frühen Pflückens: Die Tomaten sind nicht mehr Wind, Regen und starken Schwankungen bei der Wasserversorgung ausgesetzt. Genau die können Früchte aufplatzen lassen. Die Bayerische Gartenakademie erklärt, dass ungleichmäßige Wasserversorgung häufig zum Platzen von Tomaten führt.

Und die müssen schnell verarbeitet werden. Bleiben sie bei feuchter Witterung an der Pflanze, können sie faulen oder von Grauschimmel befallen werden.

Tomatenernte: Frühes Pflücken entlastet die Pflanze

Jede Tomate, die am Strauch hängt, kostet die Pflanze Energie. Besonders gegen Ende der Saison oder bei sehr voll hängenden Pflanzen kann das ein Problem werden. Reife und fast reife Früchte blockieren dann Kraft, die auch in jüngere Tomaten fließen könnte. Zudem steigt die Gefahr von Fäulnis oder Schimmel bei dicht an dicht hängenden Früchten.

Tomaten können bereits geerntet werden, wenn sie beginnen, sich zu verfärben. Sie reifen dann nach und sind trotzdem aromatisch. Ben Land/picture alliance/imageBROKER

Wer regelmäßig angereifte Tomaten pflückt, entlastet die Pflanze. Sie muss weniger Früchte gleichzeitig versorgen. Das kann helfen, dass weitere Tomaten besser ausreifen. Besonders bei Kübeltomaten auf dem Balkon, die weniger Wurzelraum haben, ist das ein Vorteil.

Kann der Trick den Ertrag der Tomatenernte steigern?

Ja, indirekt. Wer nur auf vollrote Tomaten am Strauch wartet, riskiert, dass Früchte platzen, faulen oder bei kühler Witterung nicht mehr richtig ausreifen. Wer dagegen laufend angereifte Früchte erntet, schafft Platz und entlastet die Pflanze. Das kann dazu führen, dass nachfolgende Früchte besser ausreifen.

Hinzu kommt: Jede gerettete Tomate zählt zur Ernte. Früchte, die draußen aufgeplatzt oder gefault wären, können in der Papiertüte noch ausreifen und später gegessen werden. Es gehen also potenziell weniger Früchte verloren und die Pflanze kann weiterarbeiten.

Tomatenernte: So funktioniert der Papiertüten-Trick

Die Papiertüte ist so praktisch, weil sie Ethylen rund um die Früchte hält, aber trotzdem etwas Luft durchlässt. Tomaten werden dafür ungewaschen, trocken und unverletzt in die Tüte gelegt. Wer den Vorgang beschleunigen will, legt einen reifen Apfel oder eine Banane dazu.

Wichtig: Die Tüte sollte an einem warmen Ort liegen, aber nicht in der prallen Sonne. Alle ein bis zwei Tage sollten die Früchte kontrolliert werden. Weiche, beschädigte oder faulige Tomaten müssen sofort herausgenommen werden, damit sie die anderen Früchte nicht anstecken.

Welche Tomaten sich für die Papiertüte eignen

Am besten eignen sich Tomaten, die bereits einen sogenannten Farbumschlag zeigen. Das sind Früchte, die schon von Grün zu Gelb, Orange oder Rot wechseln. Je weiter die Reife, desto besser funktioniert das Nachreifen.

Vollkommen harte, dunkelgrüne Tomaten können zwar ebenfalls nachreifen, brauchen aber länger und entwickeln nicht immer ein intensives Aroma. Beschädigte, geplatzte oder kranke Tomaten gehören nicht in die Papiertüte. Sie sollten sofort verarbeitet oder entsorgt werden.

So lassen Sie Tomaten richtig nachreifen

Angereifte Tomaten am besten mit Kelchansatz pflücken. Nur trockene, unbeschädigte Früchte kommen in die Papiertüte. Locker verschließen und an einen warmen, nicht sonnigen Ort legen. Wer die Reife beschleunigen will, legt einen Apfel oder eine Banane dazu.

Danach regelmäßig kontrollieren und reife Tomaten herausnehmen. Nicht geeignet ist der Kühlschrank. Kälte bremst die Reifung und kann dem Aroma der Früchte schaden. Besser ist ein warmer Platz in der Küche oder Speisekammer.