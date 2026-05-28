Tomaten ausgeizen: Warum dieser kleine Handgriff für mehr Ernte sorgen kann

Tomaten wachsen schnell. Manchmal sogar zu schnell. Kaum stehen die Pflanzen im Beet, Gewächshaus oder Kübel, schieben sie neue Triebe, Blätter und Blüten. Für Hobbygärtner sieht das erst einmal nach gesundem Wachstum aus.

Doch nicht jeder Trieb ist hilfreich. Wer viele und kräftige Tomaten ernten will, sollte seine Pflanzen regelmäßig ausgeizen.

Was bedeutet Ausgeizen?

Beim Ausgeizen werden kleine Seitentriebe entfernt, die in den Blattachseln wachsen. Das sind die Stellen zwischen Haupttrieb und Blattstiel. Dort bilden sich sogenannte Geiztriebe. Sie wachsen oft schnell weiter, bilden Blätter und später manchmal auch Blüten.

Der Verband Wohneigentum NRW beschreibt genau diese Triebe als jene Seitentriebe, die sich in den Blattachseln bilden und regelmäßig entfernt werden sollten. So bekommen die Früchte mehr Licht, die Pflanze bleibt übersichtlicher.

Tomaten ausgeizen bedeutet, die kleinen Triebe in den Blattachseln vorsichtig zu entfernen. Je kleiner sie sind, desto besser lassen sie sich entfernen. imago/Westend61 Tomaten ausgeizen bedeutet, die kleinen Triebe in den Blattachseln vorsichtig zu entfernen. Je kleiner sie sind, desto besser lassen sie sich entfernen.

Warum ist Ausgeizen wichtig?

Vor allem bei Stabtomaten lohnt sich das Ausgeizen. Diese Tomaten wachsen hoch und werden meist an einem Stab, einer Schnur oder einer Spiralstange nach oben gezogen. Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen weist darauf hin, dass die meisten Tomatensorten – mit Ausnahme vieler Buschtomaten – ein unbegrenztes Wachstum haben. Der Haupttrieb wächst also immer weiter. Genau deshalb müssen solche Pflanzen regelmäßig gelenkt und gepflegt werden.

Wird nicht ausgegeizt, steckt die Pflanze viel Kraft in neue Triebe und Blätter. Das kann zulasten der Früchte gehen. Eine ausgegeizte Tomatenpflanze bleibt luftiger, die Früchte bekommen mehr Licht, und Blätter trocknen nach Regen oder Gießen schneller ab. Das kann helfen, Pilzkrankheiten wie Kraut- und Braunfäule vorzubeugen – besonders in feuchten Sommern.

Außerdem lässt sich eine ausgegeizte Tomatenpflanze leichter anbinden, pflegen und abernten. Im Kübel auf dem Balkon ist das besonders praktisch, weil dort oft wenig Platz ist.

Tomaten ausgeizen: So funktioniert’s

Am besten kontrolliert man Tomatenpflanzen ein- bis zweimal pro Woche. Geiztriebe erkennt man daran, dass sie schräg aus der Blattachsel wachsen – also genau zwischen dem Haupttrieb und einem seitlichen Blatt.

Sind die Triebe noch klein und weich, lassen sie sich einfach mit den Fingern ausknipsen. Dafür den Trieb vorsichtig zur Seite biegen und abbrechen. Die Gartenakademie empfiehlt, Geiztriebe möglichst früh zu entfernen; sie sollten nicht länger als etwa zehn Zentimeter sein. Dann hat die Pflanze noch nicht viel Energie in den Trieb gesteckt, und die entstehenden Wunden fallen kleiner aus.

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Bei größeren Trieben sollte besser eine saubere Schere verwendet werden, damit die Pflanze nicht einreißt. Wichtig ist auch der Zeitpunkt: Nicht bei nassem Wetter ausgeizen. Die Gartenakademie rät zu warmem, trockenem Wetter, damit die kleinen Wunden rasch verschließen und Krankheitserreger schlechter eindringen können.

Nicht alle Tomaten müssen ausgegeizt werden

Ausgeizen ist vor allem bei Stabtomaten sinnvoll. Bei Buschtomaten, Strauchtomaten und vielen Balkontomaten ist dagegen Vorsicht angesagt. Diese Sorten wachsen von Natur aus kompakter und bilden ihre Früchte oft an mehreren Seitentrieben. Wer sie zu stark ausgeizt, nimmt der Pflanze Ertrag.

Auch hier lohnt der Blick auf die Sorte: Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen nennt Buschtomaten ausdrücklich als Ausnahme beim unbegrenzten Wachstum vieler Tomatensorten. Die Gartenakademie empfiehlt ebenfalls, sich vor dem Ausgeizen über die Wuchseigenschaften der jeweiligen Tomate zu informieren. Buschförmig wachsende Pflanzen müssen meist nicht ausgegeizt werden.

Was sollte man nicht machen?

Geiztriebe sollten nicht zu spät entfernt werden. Je größer sie sind, desto größer ist die Wunde an der Pflanze. Außerdem hat die Tomate dann schon viel Energie in den Trieb gesteckt.

Auch zu radikales Entfernen von Blättern ist keine gute Idee. Die Blätter versorgen die Pflanze mit Energie und schützen Früchte vor Sonnenbrand. Die Gartenakademie weist beim Ausgeizen ausdrücklich darauf hin, dass die Blätter am Spross erhalten bleiben und nicht beschädigt werden sollten.

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Nicht jeder Seitentrieb muss sofort weg. Wer zwei- oder dreitriebig ziehen möchte, kann gezielt einen kräftigen Seitentrieb stehen lassen. Das ist vor allem bei robusten Pflanzen und ausreichend Platz möglich. Wichtig ist dann, auch diese Triebe gut anzubinden.