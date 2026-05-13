Tiktok schwört auf diesen Rucola-Hack – funktioniert er wirklich?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll Rucola länger knackig bleiben, wenn er zusammen mit einem feuchten Küchenpapier in einer verschließbaren Dose im Kühlschrank steht. Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp für länger frischen Rucola in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht’s: Ein verschließbares Gefäß mit Küchenpapier auslegen. Den nicht verbrauchten Salat darauf verteilen. Ein feuchtes (nicht nasses) Küchenpapier auf den Rucola geben, Deckel zu und ab in den Kühlschrank. Bei längerer Lagerung das obere Küchenpapier am besten nach einigen Tagen erneuern.

Christin Klose/dpa-tmn Schritt 1: Ein verschließbares Gefäß mit Küchenpapier auslegen. Schritt 1: Ein verschließbares Gefäß mit Küchenpapier auslegen.

Christin Klose/dpa-tmn Schritt 2: Den nicht verbrauchten Rucola in die Schale geben. Schritt 2: Den nicht verbrauchten Rucola in die Schale geben.

Christin Klose/dpa-tmn Schritt 3: Küchenpapier mit Wasser befeuchten und auswringen. Schritt 3: Küchenpapier mit Wasser befeuchten und auswringen.

Christin Klose/dpa-tmn Schritt 4: Den Rucola mit dem feuchten Küchenpapier abdecken. Schritt 4: Den Rucola mit dem feuchten Küchenpapier abdecken.

Christin Klose/dpa-tmn Fazit nach neun Tagen: Der Rucola mit Küchenpapier ist noch schön knackig, der andere trocken und labberig. Fazit nach neun Tagen: Der Rucola mit Küchenpapier ist noch schön knackig, der andere trocken und labberig.

Das könnte Sie auch interessieren: Spargel verkocht? Diese Rezepte machen ihn wieder zum Highlight

Fazit nach neun Tagen: Der Unterschied ist deutlich sichtbar. Der Salat mit Küchenpapier bleibt vergleichsweise frisch und knackig. Der ohne Küchenpapier gelagerte Rucola wirkt hingegen trocken, schlaff und deutlich weniger appetitlich. (dpa/mp)