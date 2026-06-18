Hitzschlag, Sonnenbrand, Insektenstiche: Im Sommer drohen Hunden besondere Gefahren. Eine Tierärztin erklärt, worauf Halter achten müssen – und wann es ernst wird.

Hitze kann für Hunde schnell gefährlich werden. Wer im Sommer oder an einem warmen Urlaubsort mit seinem Hund unterwegs ist, sollte ihn deshalb niemals unbeaufsichtigt im Auto lassen – weder bei Sonnenschein noch bei hohen Außentemperaturen.

„Selbst bei bedecktem Himmel oder am frühen Morgen kann sich das Auto in wenigen Minuten so aufheizen, dass eine lebensbedrohliche Situation für den Hund entsteht“, sagt Ursula von Einem, Sprecherin des Bundesverbandes Praktizierender Tierärzte.

Auch nach dem Einkauf oder einer Wanderung ist Vorsicht geboten. Hat das Auto in der Sonne gestanden, sollten Halter erst einmal für ein paar Minuten die Türen öffnen. So kann die größte Hitze aus dem Innenraum entweichen, bevor der Hund wieder einsteigt.

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Heiße Tage mit Hund: Belastung unbedingt anpassen

Nicht nur das Auto kann zur Gefahr werden. Auch Spaziergänge und Aktivitäten müssen an die Temperaturen angepasst werden. „Auch das Belastungsniveau sollten Sie den Temperaturen anpassen“, sagt die Tierärztin.

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Schon ab etwa 20 Grad sei Vorsicht geboten. Bei 30 bis 40 Grad sollten Hunde deshalb nicht zum Joggen, auf lange Wanderungen oder zum Fahrradfahren mitgenommen werden.

So erkennen Halter einen Hitzschlag

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Ein Hitzschlag kann sich durch mehrere Symptome zeigen. Dazu gehören Lethargie und Schwäche, eine schnelle Herzfrequenz und starkes Speicheln.

Zusätzlich kann es laut von Einem zu Erbrechen und/oder Appetitlosigkeit kommen. Auch Zittern, Gangstörungen wie Schwanken oder Tapsigkeit sowie Bewusstlosigkeit sind möglich.

Im Notfall sofort handeln

Als erste Maßnahme sollte der Hund in einen kühlen Raum gebracht werden. Ein Fliesenboden ist oft kühl und kann helfen.

Feuchte Handtücher als Unterlage und gegebenenfalls auch auf dem Hund können durch Verdunstungskälte etwas Abkühlung bringen. Wichtig ist aber: Das ersetzt nicht den Tierarztbesuch.

„Wichtig ist: Gehen Sie in einem solchen Fall unbedingt zum Tierarzt. Ein Hitzschlag kann lebensbedrohlich sein und muss unbedingt mit Infusionen und gegebenenfalls anderen Maßnahmen behandelt werden“, sagt Ursula von Einem.

Heiße Tage mit Hund: Auch Sonne und Insekten sind ein Risiko

Hunde können auch Sonnenbrand bekommen. Besonders gefährdet sind Tiere mit hellem Fell – vor allem an Scheitelstellen, etwa auf der Schnauze.

Zur Vorbeugung sind ein schattiges Plätzchen und die Möglichkeit wichtig, auch drinnen zu liegen. Ist es doch passiert, kann die gerötete Stelle vorsichtig mit einer Wund- und Heilsalbe eingerieben und mehrere Tage gepflegt werden.

Auch Insektenstiche können im Sommer Probleme verursachen. Ist ein Stich geschwollen, können Halter ihn mit nassen Tüchern kühlen und aus der Hausapotheke eine entsprechende Salbe verwenden. (dpa/mp)