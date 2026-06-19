Keine Lust auf Kochen bei Sommerhitze? Diese kalte Gurkensuppe aus Griechenland ist in wenigen Minuten fertig, herrlich erfrischend und perfekt als leichtes Mittagessen an heißen Tagen.

Der griechische Tarator ist eine kalte Gurkensuppe mit Joghurt. Ihre Zubereitung ist denkbar einfach. IMAGO/Shotshop

Wenn die Temperaturen steigen, bleibt der Herd besser aus. Im Sommer soll es schnell gehen, leicht schmecken und möglichst erfrischen. Genau dafür ist Tarator ideal: eine kalte Gurkensuppe mit griechischem Joghurt, Dill, Knoblauch und Olivenöl. Sie ist in wenigen Minuten angerührt und schmeckt nach Urlaub am Mittelmeer.

Der Vorteil: Für Tarator braucht es keine große Kochaktion, der Herd bleibt aus. Die Suppe wird kalt serviert, lässt sich gut vorbereiten und passt als leichtes Mittagessen, Vorspeise oder – in der festeren Variante – als Beilage zum Grillen, denn sie ähnelt aufgrund ihrer Zutaten dem Zaziki. Besonders cremig wird sie mit griechischem Joghurt mit mindestens zehn Prozent Fett.

Zutaten für vier Portionen Tarator

Anzeige

1 große Salatgurke

500 g griechischer Joghurt, am besten mit mindestens 10 Prozent Fett

2 Knoblauchzehen

1 Bund frischer Dill

2 EL natives Olivenöl extra

1 EL frisch gepresster Zitronensaft

100 ml eiskaltes Wasser, je nach gewünschter Konsistenz

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

Optional: 1 Handvoll gehackte Walnüsse zum Darüberstreuen

Anzeige

Zubereitung

Die Gurke waschen, nach Wunsch schälen und auf einer Vierkantreibe, je nach persönlicher Vorliebe, fein oder grob raspeln. Die Gurkenraspel leicht salzen und etwa fünf Minuten in einem Sieb ziehen lassen. Anschließend gut ausdrücken, damit die Suppe später nicht zu wässrig wird.

Anzeige

Den Joghurt in eine große Schüssel geben. Knoblauch pressen, Dill fein hacken und beides mit Olivenöl und Zitronensaft unter den Joghurt rühren. Dann die ausgedrückten Gurkenraspel dazugeben und alles gut vermengen.

Nun nach und nach eiskaltes Wasser unterrühren, bis die Suppe die gewünschte Konsistenz hat. Wer Tarator etwas dicker mag oder als Dip nutzen möchte, nimmt weniger Wasser. Wer ihn leichter und suppiger servieren möchte, gibt etwas mehr dazu.

Zum Schluss mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Die kalte Gurkensuppe mindestens eine Stunde, besser sogar zwei, in den Kühlschrank stellen. Vor dem Servieren in Schalen füllen und mit etwas Olivenöl beträufeln. Wer mag, garniert den Tarator zusätzlich mit Dill, ein paar Gurkenraspeln und den gehackten Walnüssen. Dazu passt frisches Fladenbrot.



Extra-Tipp: Tarator lässt sich bei Bedarf wunderbar variieren. So bekommt die Suppe mit etwas gemahlenem Kreuzkümmel einen orientalischen Kick. Und wer keinen Dill mag, kann diesen durch feingehackte frische Minze ersetzen.