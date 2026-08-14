Elektroimpuls-Handschuhe, wie sie die umstrittene US-Einwanderungsbehörde ICE anschaffen will, sehen auf den ersten Blick aus wie herkömmliche Einsatzhandschuhe der Polizei. Nach Angaben eines US-Herstellers gibt es aber auf den Handinnenflächen mehrere Bereiche, die auf Knopfdruck maximal bis zu 1,5 Ampere starke, kurze Stromstöße übertragen können. Das sei mit der Wirkung eines Elektroschockers vergleichbar. Umgangssprachlich heißen sie deshalb auch Elektroschock-Handschuhe.

Beworben werden diese Handschuhe vom Hersteller unter anderem für polizeiliche Ordnungsaufgaben oder zum Eindämmen von Krawallen. Die Handschuhe mit eingebauter Elektroschockfunktion ermöglichten es, auch deutlich stärkere Menschen ohne großen Kraftaufwand und ohne Schlagstöcke oder schärfere Waffen „gefügig zu machen“. Die Wirkung sei auf die Dauer der Berührung begrenzt.

Elektroimpuls-Geräte gelten in der Regel als nicht tödliche Waffen. Ein wesentliches Gesundheitsrisiko entsteht laut Studien nicht unbedingt durch den Strom selbst. Möglich seien aber folgenschwere Stürze, wenn Menschen nach Stromstößen das Gleichgewicht verlieren.

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Wirkung der Elektroschock-Handschuhe bislang wenig erforscht

Die Wirkung von Elektroschock-Handschuhen ist in Studien erst wenig erforscht. Deshalb werden Risiken vor allem aus Untersuchungen zu anderen Elektroimpuls-Geräten abgeleitet. Die meisten Tests werden dabei allerdings mit gesunden und körperlich fitten Menschen wie zum Beispiel Polizisten in kontrollierter Umgebung und mit kurzer Dauer der Stromimpulse (5 Sekunden) gemacht. Diese Voraussetzungen entsprächen nicht dem Querschnitt der Bevölkerung, heißt es in einer Studie. Als seltene, aber schwerwiegende Folgen von Stromstößen gelten Herzrhythmusstörungen, Krampfanfälle, Bewusstlosigkeit und Verbrennungen.

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In Deutschland sind in zahlreichen Bundesländern Distanz-Elektroimpulsgeräte, auch Elektroschockpistolen oder Taser genannt, in den jeweiligen Polizeigesetzen als Waffe zugelassen. (dpa/mp)