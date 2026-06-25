Sonnenschirm ist nicht gleich Sonnenschirm: Die Stiftung Warentest hat elf Modelle geprüft – und gibt klare Tipps für Balkon und Garten.

Wer im Sommer draußen sitzen will, braucht Schatten. Doch beim Kauf eines Sonnenschirms gibt es mehr zu beachten als Farbe und Preis.

Die Stiftung Warentest hat elf Sonnenschirm-Modelle geprüft. In der Ausgabe „test“ 7/2026 erklärt sie, worauf Verbraucher beim Kauf für Balkon oder Garten achten sollten.

Sonnenschirme im Test: Die richtige Größe ist entscheidend

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Ein wichtiger Punkt ist die Größe. Die Stiftung Warentest empfiehlt, dass der Schirm die Fläche, die er beschatten soll, an jeder Seite um 50 Zentimeter überragt.

Für Esstische mit vier bis sechs Personen reichen demnach Sonnenschirme mit drei Metern Durchmesser aus. Wer eine große Loungegruppe beschatten will, sollte eher zu einem Modell mit vier Metern Durchmesser greifen.

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Sonnenschirme im Test: Neigbare Modelle haben Vorteile

Sinnvoll kann auch ein neigbarer Sonnenschirm sein. Das gilt vor allem dann, wenn die Sonne niedrig steht.

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Dann lässt sich der Schirm besser ausrichten. So bleibt die Sitzfläche auch bei schräg einfallender Sonne besser im Schatten.

Warum der Ständer so wichtig ist

Je größer der Sonnenschirm ist, desto schwerer sollte auch der passende Ständer sein. Der Grund ist Wind.

Besonders bei Ampelschirmen spielt das Gewicht eine große Rolle. Für Ampelschirme mit etwa drei Metern Durchmesser empfehlen Anbieter laut Stiftung Warentest sogar Ständer mit bis zu 200 Kilogramm Gewicht.

Sonnenschirme im Test: Welche Farbe kühler hält

Bei der Farbe entscheidet natürlich auch der eigene Geschmack. Helle Farben haben aber einen praktischen Vorteil.

Sie reflektieren das Sonnenlicht besser. Unter einem hellen Schirm ist es deshalb kühler als unter einem dunklen.

Dunkle Schirme haben dafür einen anderen Vorteil: Schmutz ist auf ihnen weniger gut zu sehen.

Braucht man trotzdem Sonnencreme?

Beim UV-Schutz schneiden fast alle geprüften Modelle gut ab. Alle untersuchten Sonnenschirme bis auf ein Modell bieten guten oder sehr guten Schutz.

Sie erreichen Schutzfaktor 80. Im Labor ließen sie weniger als 0,1 Prozent der schädlichen UVB-Strahlen durch. Selbst das schlechteste Modell in dieser Kategorie kommt noch auf Schutzfaktor 60.

Warum Schutz trotzdem wichtig bleibt

Trotzdem warnen die Tester: Auch der beste Sonnenschirm hält nicht alle Sonnenstrahlen ab.

Hauswände können Sonnenstrahlen reflektieren. Dadurch gelangen sie seitlich unter den Schirm. Deshalb sollte man sich auch im Schatten eines Sonnenschirms gut mit Sonnencreme eincremen.

Sonnenschirme im Test: Diese Urteile gab es

Im Test waren sechs Ampelschirme und vier Marktschirme. Die mittleren Preise lagen zwischen 60 und 999 Euro.

Je ein Ampel- und ein Marktschirm erhielten das Gesamturteil „gut“. Je drei Schirme bewertete die Stiftung Warentest mit „mangelhaft“. Insgesamt dreimal vergaben die Tester das Urteil „befriedigend“. (dpa/mp)