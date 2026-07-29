Der Stichtag rückt näher: Wer seine Steuererklärung für 2025 nicht rechtzeitig einreicht, muss mit Zuschlägen, Zwangsgeld und einer Schätzung durch das Finanzamt rechnen. Doch auch nach Ablauf der Frist lässt sich größerer Ärger oft noch vermeiden.

Spät dran mit der Steuererklärung? Wer zur Abgabe verpflichtet ist und die Frist reißt, muss mit Zuschlägen und Nachzahlungszinsen rechnen. Christin Klose/dpa-tmn

Für viele Steuerpflichtige endet die Abgabefrist am 31. Juli 2026. Wer seine Steuererklärung für 2025 bis dahin nicht beim Finanzamt einreicht, riskiert mehr als nur eine Mahnung.

Seit der Reform des steuerlichen Verfahrensrechts sind die Folgen klar geregelt. Für viele Betroffene wurden sie spürbar verschärft.

Steuererklärung 2025: Mindestens 25 Euro Zuschlag pro Monat

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„Zunächst kann das Finanzamt einen Verspätungszuschlag festsetzen“, sagt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler.

Dieser beträgt 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer – mindestens jedoch 25 Euro für jeden angefangenen Monat der Verspätung. Der Zuschlag ist nach oben begrenzt, kann sich abhängig von der Steuerlast aber deutlich summieren.

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In vielen Fällen wird er automatisch erhoben. Das gilt insbesondere, wenn die Steuererklärung mehr als 14 Monate nach Ablauf des Besteuerungszeitraums eingeht.

Finanzamt darf Einkommen schätzen

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Wer seine Erklärung nicht einreicht, muss außerdem damit rechnen, dass das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen schätzt.

Eine solche Schätzung fällt erfahrungsgemäß selten zugunsten der Betroffenen aus. Das Finanzamt kann dabei Sicherheitszuschläge einkalkulieren.

Wer überhaupt nicht reagiert, riskiert deshalb eine deutlich höhere Steuerfestsetzung, als tatsächlich geschuldet wäre.

Steuererklärung 2025: Auch Zwangsgeld ist möglich

Bleibt die Abgabe weiterhin aus, kann die Behörde zusätzlich ein Zwangsgeld androhen und festsetzen. Damit soll die Abgabe der Steuererklärung durchgesetzt werden.

Ein solches Zwangsgeld kann mehrfach verhängt werden. Daneben sind Mahnungen und weitere Verwaltungsmaßnahmen möglich.

„Ein oft unterschätzter Punkt sind zudem Nachzahlungszinsen“, sagt Karbe-Geßler. Zwar seien die Zinssätze zuletzt angepasst worden, bei größeren Steuernachzahlungen könnten aber weiterhin zusätzliche Kosten entstehen.

Nach Fristablauf schnell reagieren

Auch nach Ablauf der Abgabefrist sollten Betroffene deshalb so schnell wie möglich handeln. Wer seine Steuererklärung zeitnah nachreicht, kann die finanziellen Folgen möglicherweise begrenzen.

Auch eine aktive Kontaktaufnahme mit dem Finanzamt kann helfen. Die Höhe von Zuschlägen lässt sich dadurch im Einzelfall möglicherweise noch beeinflussen oder reduzieren.

Steuererklärung 2025: Wer muss sie abgeben?

Zur Abgabe einer Steuererklärung für 2025 ist unter anderem verpflichtet, wer Lohnersatzleistungen von mehr als 410 Euro erhalten hat.

Das gilt beispielsweise auch für Beschäftigte, die einen Zweitjob mit Steuerklasse 6 hatten. Eine Abgabepflicht besteht zudem für Ehepaare, die die Steuerklassenkombination 3 und 5 gewählt haben. (dpa/mp)