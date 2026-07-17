Katzenminze, Storchschnabel und Zierlauch brauchen im Hochsommer meist nur wenig Pflege. Eine Staudengärtnerin erklärt, wann Dünger und Wasser nötig sind – und warum vertrocknete Pflanzen noch nicht verloren sind.

Blühende Stauden bringen den Garten oft den ganzen Sommer über zum Leuchten. Kirsten Neumann/dpa/dpa-tmn

Viele Sommerstauden stehen jetzt in voller Blüte. Katzenminze, Storchschnabel und Zierlauch sorgen in zahlreichen Gärten für Farbe.

Trotz Hitze brauchen die robusten Pflanzen im Hochsommer meist nur wenig Unterstützung. Staudengärtnerin Svenja Schwedtke erklärt, welche Handgriffe jetzt sinnvoll sind.

Sommerstauden im Garten: Jetzt nur sparsam eingreifen

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Ragen Stauden in Wege oder versperren sie Durchgänge, können einige Stöcke als Stütze helfen. Wer besonderen Wert auf die Optik legt, kann verblühte Pflanzenteile abschneiden.

Stauden, die noch den gesamten Sommer über blühen sollen, freuen sich außerdem über etwas Dünger.

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Wichtig: Nur bis August düngen

Gedüngt werden sollten Stauden allerdings nur bis August. Schwedtke empfiehlt dafür einen organischen Volldünger.

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Danach beginnen die Pflanzen, sich auf den Winter vorzubereiten. Nach dem Düngen ist gründliches Gießen wichtig, damit die Stauden die Nährstoffe aufnehmen können.

Sommerstauden im Garten: Daran erkennen Sie Wassermangel

Wer seine Stauden passend zum Standort gepflanzt hat, muss nicht ständig zur Gießkanne greifen. Die Pflanzen zeigen selbst, wenn sie Wasser benötigen.

Wird das Laub silbrig-grau und rollen sich die Blätter ein, ist es spätestens Zeit zum Gießen.

Vertrocknete Pflanzen nicht sofort entfernen

Sieht eine Staude oberhalb der Erde vertrocknet aus, muss sie nicht direkt ausgegraben werden. Oft hilft eine einfache Erste-Hilfe-Maßnahme.

Die vertrockneten Pflanzenteile sollten zurückgeschnitten und die Staude anschließend gründlich gegossen werden. Danach braucht sie etwas Zeit. Stauden sind häufig erstaunlich widerstandsfähig und können erneut austreiben.

Sommerstauden im Garten: Das ist die beste Pflanzzeit

Kündigt sich eine längere Regenphase an, ist das ein guter Zeitpunkt, um neue Stauden zu setzen. Besonders geeignet sind außerdem die Herbstmonate September und Oktober. Eine Ausnahme bilden herbstblühende Arten wie Herbstzeitlose und Herbstkrokusse. Sie werden bereits im August gepflanzt und blühen dann im Oktober.

Die meisten Stauden, die im Herbst gesetzt werden, zeigen ihre Blüten allerdings erst im folgenden Jahr. (dpa/mp)